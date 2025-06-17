İbrahim Çeçen Vakfı'ndan Ağrı'ya Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli

İbrahim Çeçen Vakfı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine, 544 öğrenci kapasiteli "Turizm Meslek Lisesi" ve 100 yataklı "Uygulama Oteli" inşa edecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İbrahim Çeçen Vakfı, Türkiye'nin nitelikli eğitimle gelişimine destek olma hedefiyle yatırımlarına devam ediyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde anaokulundan üniversiteye tamamı devlete bağış niteliğinde 11 eser inşa eden vakıf, eserlerine bir yenisini daha ekliyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hayata geçirilecek Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli, vakfın ülkeye kazandırdığı 12. eser olacak.

İbrahim Çeçen Vakfı, Ağrı Valiliği ile Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, bölgenin turizm sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırılması hedefleniyor.

İnşa edilecek 544 öğrenci kapasiteli Turizm Meslek Lisesi, her biri 34'er öğrenci kapasitesine sahip toplam 16 derslikle eğitim verecek.

Okulda ayrıca yabancı dil, bilgisayar, fen (fizik-kimya-biyoloji) laboratuvarları, görsel sanatlar, müzik, animasyon drama-tasarım ve beceri atölyelerinin yanı sıra konaklama, resepsiyon, servis ve mutfak gibi mesleki uygulamalara özel derslikler de bulunacak.

Uygulama oteli ise toplam 100 yatağa ek olarak, bir engelli odası ve iki süit odayla hizmet verecek. IC Turizm Grubu da lisede sunulacak uygulamalı eğitimlere ve Uygulama Oteli'nin işletilmesine destek verecek.

Nitelikli mesleki eğitime ilişkin yatırım, şehrin ve ilçenin yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi'nin turistik, sosyal ve ekonomik gelişimini de hızlandıracak.

"Eğitim, kalıcı kalkınmanın temelidir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbrahim Çeçen Vakfı Kurucusu İbrahim Çeçen, eğitimin, kalıcı kalkınmanın temeli olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin geleceğinin, iyi yetişmiş bireylerin omuzlarında yükseleceğine işaret eden Çeçen, "Yıllar içinde gördüm ki yollar, binalar, köprüler inşa edebilirsiniz ancak asıl kalkınma, nitelikli eğitimle gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.

Çeçen, nitelikli eğitimi desteklemek üzere ülkeye armağan ettikleri kalıcı eserlere bir yenisini daha eklemekten büyük gurur ve mutluluk duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Kültürel mirasımızı ve değerlerimizi nitelikli eğitimle geleceğe taşımak amacıyla Doğubayazıt Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli'nin inşa sürecini Ağrı Valimiz Sayın Mustafa Koç, Doğubayazıt Kaymakamı Sayın Murat Ekinci, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Hasan Kökrek, AK Parti Ağrı Milletvekili Sayın Ruken Kilerci, AK Parti Ağrı İl Başkanı Sayın İlhami Yıldız ile gerçekleştirdiğimiz imza protokolüyle başlattık. Modern altyapı ve donanımlarıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine çok yönlü katkılar sağlayacak olan okulumuz ve uygulama otelimiz, bölgede nitelikli turizmin ve istihdamın gelişimine doğrudan katkı yapacak, Doğubayazıt'ın var olan turizm potansiyeline hareket kazandıracak ve çevre illere de örnek olabilecek."