İBB'den damacana suya yüzde 25 zam

İBB iştirak şirketi olan Hamidiye AŞ, damacana su ücretlerine yüzde 25 zam yaptı. Fiyat artışıyla birlikte aynı marka iadeli 19 litrelik damacana su fiyatı 120 liradan 150 liraya yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye AŞ, damacana su ücretlerine yüzde 25'e varan oranda zam yaptı.

FİYATI 150 LİRAYA YÜKSELDİ

Hamidiye Su markasının yeni tarifesine göre, aynı marka iadeli 19 litrelik damacana su fiyatı 120 liradan yüzde 25 zamla 150 liraya yükseldi.

Farklı marka damacana iadeli 19 litrelik su 140 liradan yüzde 21,42 artışla 170 liraya, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı ise 210 liradan yüzde 14,28 zamla 240 liraya çıktı.

1 ŞUBAT'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Hamidiye Su mobil uygulamasında, 1 Şubat'a kadar mevcut tarifeden su satışı yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Ekonomi
