IAC 2026 için geri sayım başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) ile ilgili, "Ülkemizin üretim gücünü, yüksek teknoloji kabiliyetlerini ve medeniyet mirasımızı tüm dünyaya tanıtarak ' Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda 'Uzayın Yüzyılı' yapma kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından her yıl düzenlenen kongre, bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde, SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde ve AA'nın "Global İletişim Ortaklığı"nda Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Kacır, konuya ilişkin açıklamasında, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde uzay bilimleri ve teknolojilerinde tarihi bir atılım dönemi yaşadığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilan ettikleri Milli Uzay Programı hedeflerini birer birer gerçeğe dönüştürürken, dünyanın en köklü ve prestijli uzay zirvesi olan IAC 2026'ya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Milli uzay vizyonlarını dünya ile buluşturacaklarının altını çizen Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Antalya'da sadece küresel uzay sanayisinin devlerini değil bilimin, inovasyonun ve uluslararası işbirliğinin ortak aklını bir araya getiriyoruz. Ülkemizin delege kayıtlarında 108 ülke arasında birinci sırada yer alması, Türk gençliğinin, araştırmacılarımızın ve sanayicilerimizin uzay vizyonumuza duyduğu inancın en somut göstergesidir. Türkiye uzay diplomasisinde oyun kurucu ve birleştirici bir rol üstleniyor. Antalya'da yakacağımız bu meşale, astronotlarımızdan mühendislerimize, girişimcilerimizden geleceğin uzay kaşifleri olan çocuklarımıza kadar tüm ekosistemimize yeni ufuklar açacak. Küresel uzay yönetişiminin, yeni nesil teknolojilerin ve derin uzay araştırmalarının kalbi 5 gün boyunca Türkiye'de atacak. Ülkemizin üretim gücünü, yüksek teknoloji kabiliyetlerini ve medeniyet mirasımızı tüm dünyaya tanıtarak Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda 'Uzayın Yüzyılı' yapma kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz."

Türkiye katılımda zirvede

Kacır, kongre öncesinde açıklanan resmi katılım verilerinin, küresel ilginin rekor seviyeye ulaştığını ortaya koyduğuna işaret ederek, 1 Ekim itibarıyla 108 ülkeden toplam 6 bin 893 delege ve katılımcının kongreye kayıt yaptırdığını, başvurularda 955 delege ile yer alan ev sahibi Türkiye'nin, en çok katılımcısı bulunan ülkeler sıralamasında ilk basamakta yer aldığını, Türkiye'yi sırasıyla ABD, Almanya, İtalya ve Japonya'nın izlediğini bildirdi.

Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Etkinliğin açılışına ilişkin bilgi de veren Kacır, şunları kaydetti:

"5 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle resmi açılışı yapılacak olan IAC 2026, 9 Ekim'e kadar uzay alanında kritik başlıkların masaya yatırılacağı ve dünya çapındaki uzay profesyonellerini bir araya getiren çok sayıda stratejik etkinliğe ev sahipliği yapacak. Dev zirve, 9 Ekim Cuma günü toplumun her kesimini uzay bilimi ve teknolojileriyle buluşturacak 'Halk Günü' etkinlikleri ile sona erecek."

Astronotlar ile "Future Space" ve "Anadoludakiler" etkinlikleri kongreye renk katacak

Yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı ziyaretçinin yanı sıra yüzlerce uluslararası kurum, uzay ajansı ve sektör temsilcisinin takip edeceği IAC 2026, teknik oturumların ötesinde zengin içeriğiyle de dikkati çekiyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 30 civarında astronotun katılacağı özel oturumlar, imza günleri ve paneller kongreye ayrı bir heyecan katacak.

Katılımcılar, yeni nesil uzay teknolojilerinin, simülasyonların ve interaktif deneyimlerin sergileneceği ve IAC 2026'da ilk kez yer alacak özel "Future Space" alanında geleceğin uzay vizyonunu yakından keşfetme imkanı bulacak.

Anadolu'nun köklü kültürel birikimini ve üretim mirasını yansıtan "Anadoludakiler" sergisi de yerli ve yabancı konukların beğenisine sunulacak.

Uluslararası fuar alanı, Bakanlar ve Parlamenterler Toplantısı (MMoP) ile en güncel akademik bildirilerin paylaşılacağı organizasyon, 1951 yılında kurulan ve 82 ülkeden 604 üyesi bulunan Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) ortaklığıyla gerçekleştiriliyor.

Kongre, Milli Uzay Programı kapsamındaki hedeflere uluslararası alanda ivme kazandırırken "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna da güçlü bir katkı sunacak.

Kaynak: AA