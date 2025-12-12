Haberler

Yeni Hyundai NEXO'ya Euro NCAP'ten 5 yıldız

Hyundai, hidrojen yakıt hücreli SUV modeli yeni NEXO'nun Euro NCAP testlerinden 5 yıldız aldığını açıkladı. Model, güvenlik standartlarını karşılayarak, yetişkin ve çocuk yolcu güvenliğinde yüksek skorlar elde etti.

Hyundai, hidrojen yakıt hücreli SUV modeli yeni NEXO'nun, bağımsız güvenlik kuruluşu Euro NCAP testlerinden 5 yıldız aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, egzoz gazı yerine su buharı salımı yapan yeni NEXO, Euro NCAP tarafından değerlendirilen dört ana kategorinin tamamında gerekli güvenlik standartlarını karşıladı.

Model, yetişkin yolcu güvenliğinde yüzde 90, çocuk yolcu güvenliğinde ise yüzde 85'lik skor elde etti. Yeni NEXO, yayalar ve bisikletliler gibi savunmasız yol kullanıcılarının korunması ile sürüş destek sistemlerinin performansı kategorilerinde de testleri başarıyla geçti.

Aracın önceki neslinin de 2018 yılında Euro NCAP'ten 5 yıldız aldığı hatırlatılan açıklamada, yeni modelin IONIQ 5, IONIQ 6 ve IONIQ 9 modellerinin ardından markanın söz konusu başarıyı sürdüren bir diğer aracı olduğu vurgulandı.

Hyundai NEXO, 190 kW toplam güç çıkışı ve 5 dakikalık şarjla 826 kilometre (WLTP) menzil sağlıyor. Avrupa modellerinde 1000 kilograma kadar çekme kapasitesine sahip araç, e-Handling, Akıllı Rejeneratif Sistem ve aerodinamik optimizasyonlar gibi teknolojiler sunuyor.

Şirket, yeni NEXO modelini 2026 yılının başlarında küresel pazarda satışa sunmayı planlıyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
