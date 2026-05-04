Hyundai Motor Türkiye'den ralli şampiyonuna sponsorluk desteği

Hyundai Motor Türkiye, Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu Kerem Kazaz'a sponsorluk desteği veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ralli şampiyonu Kerem Kazaz, Hyundai i20 N Rally 2 ile 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda artık Hyundai'nin desteğiyle mücadele edecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2014'ten beri i20 WRC ile önemli başarılara imza atan Hyundai'nin bu alandaki bilgi birikimi, Hyundai Motor Türkiye'nin üretim gücüyle de destekleniyor.

Bugüne kadar 13 farklı model üretimi gerçekleştiren Hyundai Motor Türkiye, global başarı hikayelerine Türkiye'den katkı sunmayı sürdürüyor. İzmit'teki fabrikasında i20 N Rally 1'in gövdesini üreterek Türkiye'ye ayrı bir gurur kazandıran Hyundai Motor Türkiye, şimdi de genç ralli pilotu Kerem Kazaz'a sponsorluk desteği vererek Türkiye'deki motorsporlarının gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Kazaz, co-pilotu Corentin Silvestre ile Hyundai i20 N Rally2 ile Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2026 sezonu boyunca farklı yarışlarda mücadele edecek.

Perşembe günü seyirci özel etabı ile başlayan Bodrum Rallisi Cuma günü hava durumunun anlık değişiklik göstermesi ile ekiplere stratejik açıdan zorluk çıkarttı. Islak koşullara rağmen performansını sürdüren Kerem Kazaz günü genel klasmanda lider olarak tamamladı. Cumartesi günü gerçekleşen 5 etabın 4'ünü kazanan ikili ise böylelikle ralliyi 38 saniyelik fark ile kazanmayı başardı.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Kerem Kazaz'ın Hyundai i20 N Rally2 ile katılacağı bir sonraki rallisi 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yeşil Bursa Rallisi olacak. Toplamda 7 ayaktan oluşan şampiyona, yıl boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen yarışlarla devam edecek ve İstanbul'daki final yarışıyla tamamlanacak.

Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ikilisi, Hyundai Motor Türkiye'nin desteğiyle sezon genelinde istikrarlı bir performans yakalayarak şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefliyor. Hyundai Motor Türkiye, motorsporlarındaki deneyimini genç yeteneklerle buluşturarak hem Türkiye'de ralli sporunun gelişimine destek olmayı hem de markanın performans odaklı yaklaşımını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.