Hyundai Motor Türkiye, Çocuklar İçin 'Dünyayı İyileştiren Araçlar' Resim Yarışması Düzenliyor

Hyundai Motor Türkiye, çocukların sürdürülebilir bir geleceğe dair hayallerini sanatla ifade edebilmeleri amacıyla "Hyundai Resim Yarışması: Dünyayı İyileştiren Araçlar" projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Türkiye, çocukların, özgün ve yaratıcı bakış açılarını kazandırma potansiyelini desteklemek ve onların dünyayı iyileştirme vizyonlarını sanat yoluyla ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla "Hyundai Resim Yarışması: Dünyayı İyileştiren Araçlar" projesini başlattı.

Hyundai'nin "İnsanlık İçin İlerleme" vizyonu doğrultusunda geliştirilen yarışma, geçen yıl başlatıldı. Bu yıl da çocuk çalışmaları alanında uzman bir sosyal girişim olan Bilim Virüsü işbirliğiyle güçlendirilen proje, çocukların sürdürülebilir, yenilikçi ve daha iyi bir dünya için çözüm üretebilecek araç fikirlerini hayal güçleriyle buluşturduğu yaratıcı bir platform sunuyor.

Üç aşamadan oluşan programın ilk aşaması olan "Fikir Geliştirme Süreci"nde, çocukların Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) hakkında farkındalık kazanmaları, bu amaçlar üzerine düşünmeleri ve hikayelerini geliştirmeleri hedefleniyor.

"Sanatsal Tasarım Aşaması"nda çocukların, SKA doğrultusunda dünyayı iyileştirecek araç fikirlerini özgün çizimlerle ifade eden yarışmanın son bölümünü oluşturan "İlham Veren Seçim Süreci"nde ise alanında uzman jüri üyeleri eserleri yaratıcılık, tema uygunluğu ve sanatsal ifade gücü gibi kriterlere göre değerlendiriyor. Bu doğrultuda proje kapsamında jüri üyeleriyle şeffaf bir seçim süreci kurgulandı.

Yarışmada seçilen 10 eser 3D formatında gerçeğe dönüştürülecek

Yarışmada, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Aydemir, Otomotiv Gazetecisi ve içerik üreticisi Ayça Çizer, Çocuk Genç Sanat Tiyatro Kurucusu İdil Türkmenoğlu, ressam ve Doğuş Üniversitesi Öğretim Görevlisi Seydi Murat Koç ve çocuk edebiyatı yazarı Yalvaç Ural jüri olarak yer alıyor.

Jüri değerlendirmeleri sonucunda 120 eser finale çıkmaya hak kazanacak yarışmada 7-8 yaş, 9-10 yaş ve özel gereksinimli 7-10 yaş kategorilerinden seçilen 9 eserle birlikte "Hyundai Özel Ödülü" almaya hak kazanan bir çalışma, Hyundai Motor Türkiye tarafından 3D formatında gerçeğe dönüştürülerek çocukların hayal dünyasına hayat verecek. Bunun yanı sıra 10 eser sahibine de Hyundai tarafından hediye çeki verilecek.

Hyundai Motor Türkiye, bu projeyle çocukların sanatsal gelişimlerini desteklemenin yanı sıra, onların toplumsal duyarlılığını artırmayı, sürdürülebilir kalkınma bilincini yaygınlaştırmayı ve geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor.