Hyundai modelleri ABD'deki güvenlik testlerinden 21 ödülle döndü

Hyundai Motor Grubu, Amerikan Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından yapılan 2025 değerlendirmelerinde 21 ödül kazandı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Hyundai, 2025 "TOP SAFETY PICK" (TSP) ve "TOP SAFETY PICK+" (TSP+) kategorilerinde toplam 21 ödül elde ederek otomotivde en fazla ödül alan grup oldu.

Ödül kazanan modellerin 18'i, en yüksek derece "2025 TOP SAFETY PICK+" ünvanını elde etti. Geçen yıl 12 olan bu sayıdaki artış, grubun değişen güvenlik kriterlerine uyumunu gösterdi.

Hyundai markası 8'i TSP+ olmak üzere 10 ödülle üreticiler arasında ilk sırada yer alırken, lüks segmentteki Genesis markası 6 ödül kazandı. Grubun elektrikli modeli IONIQ 9, IIHS'nin çarpışma dayanımı ve çarpışma önleme testlerinde yüksek performans sergiledi.

Elektrikli araçların temelini oluşturan E-GMP platformunu kullanan IONIQ 5, IONIQ 6, GV60 ve 2026 IONIQ 9 modelleri, 2025 yılı için sıkılaştırılan kriterler altında TOP SAFETY PICK+ derecesi aldı.

IIHS, 2025 itibarıyla arka koltuk yolcu güvenliği odağında test standartlarını güncelledi. Güncellenen önden çarpışma testlerinde, çocuklar veya daha küçük yetişkinleri temsil eden yeni arka koltuk mankenleri kullanılarak riskler değerlendirildi. Grubun modelleri, söz konusu değerlendirmelerde istikrarlı ve güçlü performans sergiledi.