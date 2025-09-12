Hyundai IONIQ 3 ile Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka olacak

Hyundai Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, 2026'da IONIQ 3 modelini Türkiye'de üreteceklerini belirterek, " Hyundai'nin Avrupa'da ilk kez Türkiye'de üreteceği elektrikli araç olacak. Böylece Hyundai, Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka, yabancı otomotiv üreticileri arasında ise birinci olacak." dedi.

Berkel, AA muhabirine, otomobil üreticileri, teknoloji şirketleri, startuplar ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki öncüleri bir araya getiren IAA Mobility 2025'te sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, markanın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Küresel otomotiv pazarında elektrikli araç satışlarının ilk 8 ayda 10,5 milyonu aştığını ve toplam pazar payının yüzde 18'e ulaştığını dile getiren Berkel, "Bugün dünyada 500'den fazla elektrikli model var. 2030'a kadar bu sayının 1000'i geçmesi öngörülüyor. Elektrikli araçlarda global ölçekte yükseliş trendi çok net." dedi.

Berkel, Avrupa'da elektrikli araç satışlarının 1,2 milyon adedi geride bıraktığını, Türkiye'de de rekor büyümenin devam ettiğini vurguladı.

"Türkiye Avrupa'nın 4. büyük pazarı oldu"

Türkiye'de elektrikli araç satışlarının 5 yıl önce yüzde 1 seviyesinde olduğunu, bugün ise yüzde 15'e ulaştığını belirten Berkel, bu oranın 2030'a kadar yüzde 30'un üzerine çıkmasının beklendiğini söyledi.

Berkel, Türkiye pazarında çok hızlı, eksponansiyel bir artış olduğunu dile getirerek, ülkenin Avrupa'daki elektrikli araç satış sıralamasında dördüncü olarak konumlandığını ifade etti.

Yabancı markalar arasında Türkiye'de henüz başka bir markanın elektrikli araç üretimi olmadığını ancak Hyundai'nin 2026 itibarıyla önemli bir adım atacağını vurgulayan Berkel, şunları kaydetti:

"Biz önümüzdeki yıldan itibaren IONIQ 3 modelimizin üretimine başlayacağız. Hyundai'nin Avrupa'da ilk kez Türkiye'de üreteceği elektrikli araç olacak. Bu aynı zamanda Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilecek TOGG'dan sonra ilk elektrikli araç olacak. Böylece Hyundai, Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka, yabancı otomotiv üreticileri arasında ise birinci olacak. İzmit fabrikasında üretilecek modelin öncelikli pazarları İngiltere, Almanya ve Fransa olacak."

Berkel, Hyundai fabrikasında yıllık 245 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olduklarını belirterek, halihazırda i10, i20 ve Bayon modellerinin üretimlerinin sürdüğünü, 2027'de de i20 ve Bayon modellerinin tamamen yenilenmiş tasarımlarıyla beraber hibrit versiyonlarının da devreye alınacağını kaydetti.

Türkiye'de 2026'da üretilmeye başlanacak IONIQ 3 modelinin Electric Global Modular Platform (E-GMP) üzerinde geliştirileceğini dile getiren Berkel, bu platformun Türkiye'ye gelmesinin ülke otomotiv sanayisi açısından bir dönüm noktası olduğuna işaret etti.

Berkel, E-GMP sayesinde A segmentinden E segmentine kadar birçok elektrikli modelin aynı altyapı üzerinde üretilebileceği bilgisini paylaşarak, "Türkiye'ye bu teknolojiyi getiren ilk yabancı üretici Hyundai olacak." dedi.

"Şarj altyapısı Avrupa ile yarışıyor"

Türkiye'de elektrikli araçlara yönelik en büyük tereddütlerden birinin şarj altyapısı olduğunu dile getiren Berkel, bu algının hızla değiştiğini söyledi.

Berkel, Türkiye'de şu an 30 binden fazla şarj noktası olduğunu vurgulayarak, "Geçen yıla göre yüzde 50 artış oldu. Avrupa ile kıyasladığımızda araç başına düşen şarj noktası açısından oldukça iyi durumdayız. Hem şehir içi kullanımda hem de uzun yolculuklarda şarj istasyonları erişilebilir hale geldi." diye konuştu.

Elektrikli araçların ikinci el değerine yönelik kaygıların da azaldığını belirten Berkel, artık bayilerin ikinci elde elektrikli araçları gönül rahatlığıyla alıp sattığını, ikinci el piyasası oluştuğunu ve değer kaybı korkusunun bittiğini vurguladı.

Berkel, Türkiye'de elektrikli araç parkının 200 bin adedi geçtiğini, 2030'da ise bu sayının 1 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü ifade ederek, bu hedef için şarj noktalarının da 100 bine yaklaşmasının beklendiğini söyledi.

"Algı kırıldı, elektrikli araçlara ilgi artacak"

Türkiye'de tüketicilerin elektrikli araçlara karşı ön yargılarının hızla azaldığını, şarj, menzil ve ikinci el değerine dair kaygıların artık gündemden düştüğünü anlatan Berkel, şunları kaydetti:

"O eski algı bitti. 'Artık insanlar elektrikli araç alırsam yolda kalır mıyım, satabilir miyim?' diye endişe etmiyor. Bir kez kullanan konforunu, ekonomisini ve çevreci yönünü gördükçe içten yanmalı motora dönmek istemiyor. Elektrikli araç kullanım maliyetlerine bakılınca, ev tipi şarjda 450 liraya dolan bir bataryayla 600 kilometre yol yapılabiliyor. Bu rakam içten yanmalı araçlarla kıyaslandığında büyük avantaj sağlıyor."

Berkel, Türkiye'de bayi ve servis ağlarının ülke genelinde güçlü şekilde yayılmış olmasının da tüketici güvenini artırdığını söyledi.

Hem globalde hem de Türkiye'de elektrikli araçların hızla büyüyen bir pazar olduğunu vurgulayan Berkel, "Önümüzdeki dönemde elektrikli araçlara olan ilginin daha da artacağına inanıyoruz. Türkiye bu dönüşümde Avrupa'nın en önemli merkezlerinden biri olacak." görüşlerini kaydetti.

"2030'a kadar globale 90 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz"

Hyundai Motor Grubu'nun 2030'a kadar globale 90 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını aktaran Berkel, bu kapsamda 21 tam elektrikli, 13 hibrit modelin satışa sunulacağını ifade etti.

Berkel, Türkiye'nin bu strateji içinde önemli bir merkez olacağının altını çizerek, "Hyundai globalde büyürken biz de Türkiye'de paralel şekilde büyüyeceğiz. 2030'a kadar Türkiye'de 90 bin adetlik satış hedefimiz var. Bunun önemli kısmını elektrikli araçlar oluşturacak." diye konuştu.