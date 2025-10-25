Haberler

Hyundai'dan Kadın Sürücülere Destek Projesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hyundai Motor Türkiye, 'Trafikte Daha Çok Kadın' projesini genişleterek, iki yıl içinde 1000'den fazla kadın sürücüye ulaşmayı hedefliyor. Proje kapsamında kadınlara güvenli sürüş eğitimi veriliyor ve trafikte daha aktif olmaları teşvik ediliyor.

Hyundai Motor Türkiye, kadın sürücülerin trafikte daha özgüvenli olmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü "Trafikte Daha Çok Kadın" sosyal sorumluluk projesini genişletiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında bugüne kadar 100'ü aşkın kadına güvenli sürüş eğitimi verilirken, hedef iki yılda 1000'den fazla kadın sürücüye veya sürücü adayına ulaşmak olarak belirlendi.

Kadınların trafikte daha aktif olmalarını teşvik etmeyi amaçlayan projede, ehliyeti olup çeşitli nedenlerle direksiyon başına geçemeyen kadınlara yönelik teorik ve pratik sürüş eğitimleri sunuluyor. Eğitimlerde güvenli sürüş tekniklerinin yanı sıra psikolojik destek ve özgüven kazanımı da sağlanıyor.

Basın mensuplarına özel eğitim programı

Projenin etkisini ve kapsamını artırmak isteyen Hyundai, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen özel etkinlikte, aralarında televizyon ve basın temsilcilerinin de bulunduğu 30 kadın gazeteciyle bir araya geldi. Etkinlikte, profesyonel eğitmenler eşliğinde panik frenleme, slalom ve viraj kontrolü gibi sürüş tekniklerine yönelik uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Kadın gazetecilere verilen bu eğitimle, projenin kadınlar üzerindeki dönüştürücü etkisine dikkat çekildi.

Kadın dayanışması ağıyla işbirliği

Hyundai Motor Türkiye, projeyi "Women Drivers Network" işbirliğiyle sürdürüyor. Bu ağ, kadınların sürüş deneyimlerini paylaşmalarını ve birbirlerinden öğrenmelerini sağlayan platform sunuyor. Projeye bu işbirliği sayesinde katılım artarken, kadın sürücülerin trafikte daha fazla görünür olması ve temsil edilmesi hedefleniyor.

"Kadınları trafikte cesaretlendirmek istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Türkiye Yurtiçi Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, Türkiye'de milyonlarca kadının ehliyeti olmasına rağmen, birçoğu çeşitli nedenlerle aktif olarak araç kullanmadığını belirtti.

Kadınların sürüş konusundaki çekincelerine değinen Berkel, şunları kaydetti:

"Kimi zaman özgüven eksikliği, kimi zaman toplumsal baskılar veya trafik korkusu, kadınların direksiyon başına geçmesini engelliyor. Hyundai olarak bu projemizle kadınları cesaretlendirmeyi, desteklemeyi ve trafikte daha görünür hale getirmeyi hedefliyoruz."

Berkel, kadınların trafikte daha özgüvenli olmalarının, hem toplumsal gelişim hem de güvenli sürüş kültürü açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Hyundai Motor Türkiye olarak kadın sürücülerin yanında olmaktan ve bu alanda farkındalık yaratmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı

Dizi setinde korkutan kaza: Başrol oyuncusu ameliyata alındı
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Genç motosikletlinin feci sonu! 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Genç motosikletlinin feci sonu! Kaza anı kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.