Hyundai'dan Kadın Sürücülere Destek Projesi

Hyundai Motor Türkiye, kadın sürücülerin trafikte daha özgüvenli olmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü "Trafikte Daha Çok Kadın" sosyal sorumluluk projesini genişletiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında bugüne kadar 100'ü aşkın kadına güvenli sürüş eğitimi verilirken, hedef iki yılda 1000'den fazla kadın sürücüye veya sürücü adayına ulaşmak olarak belirlendi.

Kadınların trafikte daha aktif olmalarını teşvik etmeyi amaçlayan projede, ehliyeti olup çeşitli nedenlerle direksiyon başına geçemeyen kadınlara yönelik teorik ve pratik sürüş eğitimleri sunuluyor. Eğitimlerde güvenli sürüş tekniklerinin yanı sıra psikolojik destek ve özgüven kazanımı da sağlanıyor.

Basın mensuplarına özel eğitim programı

Projenin etkisini ve kapsamını artırmak isteyen Hyundai, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen özel etkinlikte, aralarında televizyon ve basın temsilcilerinin de bulunduğu 30 kadın gazeteciyle bir araya geldi. Etkinlikte, profesyonel eğitmenler eşliğinde panik frenleme, slalom ve viraj kontrolü gibi sürüş tekniklerine yönelik uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Kadın gazetecilere verilen bu eğitimle, projenin kadınlar üzerindeki dönüştürücü etkisine dikkat çekildi.

Kadın dayanışması ağıyla işbirliği

Hyundai Motor Türkiye, projeyi "Women Drivers Network" işbirliğiyle sürdürüyor. Bu ağ, kadınların sürüş deneyimlerini paylaşmalarını ve birbirlerinden öğrenmelerini sağlayan platform sunuyor. Projeye bu işbirliği sayesinde katılım artarken, kadın sürücülerin trafikte daha fazla görünür olması ve temsil edilmesi hedefleniyor.

"Kadınları trafikte cesaretlendirmek istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Türkiye Yurtiçi Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, Türkiye'de milyonlarca kadının ehliyeti olmasına rağmen, birçoğu çeşitli nedenlerle aktif olarak araç kullanmadığını belirtti.

Kadınların sürüş konusundaki çekincelerine değinen Berkel, şunları kaydetti:

"Kimi zaman özgüven eksikliği, kimi zaman toplumsal baskılar veya trafik korkusu, kadınların direksiyon başına geçmesini engelliyor. Hyundai olarak bu projemizle kadınları cesaretlendirmeyi, desteklemeyi ve trafikte daha görünür hale getirmeyi hedefliyoruz."

Berkel, kadınların trafikte daha özgüvenli olmalarının, hem toplumsal gelişim hem de güvenli sürüş kültürü açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Hyundai Motor Türkiye olarak kadın sürücülerin yanında olmaktan ve bu alanda farkındalık yaratmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.