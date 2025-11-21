Hyundai CRATER Concept Modelini Tanıttı

Hyundai, "CRATER Concept" modelini ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen AutoMobility LA 2025'te tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kompakt bir off-road SUV olarak tasarlanan CRATER Concept, dayanıklılığı ve gücü görsel olarak yansıtan cesur tasarımıyla dikkati çekerken, keşif ve macera ruhunu simgeleyen bir tasarım çalışması olarak konumlanıyor.

Konsept araç, Kaliforniya'daki Hyundai America Technical Center bünyesinde, aşırı çevre koşullarından ilham alınarak geliştirildi.

CRATER Concept, Hyundai'nin IONIQ 5 XRT, SANTA CRUZ XRT ve PALISADE XRT PRO modellerinde görülen XRT ruhunu daha ileri bir seviyeye taşıyor. Güvenlik, bağlantı ve işlevselliği ön plana çıkaran tasarım detaylarıyla konsept model, hem estetik hem de performans açısından güçlü bir karakter ortaya koyuyor.

AutoMobility LA 2025 süresince medya günlerinde ve 30 Kasım pazar gününe kadar düzenlenecek Los Angeles Auto Show kapsamında sergilenecek olan CRATER Concept, Hyundai'nin ödüllü ürün gamıyla birlikte ziyaretçilerle buluşacak. Sergilenen modeller arasında tamamen yeni 2026 PALISADE, IONIQ 5 ve yüksek performanslı IONIQ 6 N de yer alacak.

Hyundai'nin "Art of Steel" tasarım dili, çeliğin gücünü ve esnekliğini heykelsi bir estetikle birleştiriyor. Akıcı hacimler ve keskin çizgiler, güçlü ama zamansız bir duruş ortaya koyarken, CRATER Concept'in dış yüzeyinde bu yaklaşım net bir şekilde hissediliyor.

CRATER Concept'in dış tasarımı, keskin gövde hatları, güçlü alt koruma plakaları, geniş çamurluk yapısı ve yüksek yaklaşma-açılma açılarıyla zorlu arazi koşullarına hazır bir form sunuyor. 18 inç'lik altıgen formdaki jantlar ve 33 inç özel off-road lastikleri hem görsel güç hem de performans avantajı sağlıyor.

Modelin iç tasarımı, teknolojiye meraklı ve maceracı kullanıcılar için fonksiyon odaklı olarak kurgulandı. Yumuşak ancak dayanıklı malzemeler, sert yapısal detaylarla bir araya getirilerek hem konfor hem de dayanıklılık sağlanıyor. Kabin içinde açıkta bırakılmış takla kafesi, bütünleşmiş tutma kolları ve dört noktalı emniyet kemeri gibi unsurlar güvenli keşif hissini güçlendiriyor.

Dijital deneyim tarafında ise, Kendi Cihazını Getir (BYOD) yaklaşımı, Head-up display, çok fonksiyonlu off-road kontrol ünitesi ve kar, kum ve çamur modları bulunuyor.

"Dune gold matte" dış renk, Kaliforniya'nın sahil ve çöl coğrafyasından ilham alırken, "black ember" iç mekan paleti dayanıklılığı ve fonksiyonelliği ön plana çıkarıyor. Turuncu vurgular ise iç mekana enerjik ve genç bir karakter kazandırıyor.

CRATER Concept, Hyundai'nin gelecekteki XRT modellerine yönelik vizyonunu ortaya koyarken, markanın tasarım, dayanıklılık ve duygusal bağ kurma konusundaki yaklaşımını da somut şekilde gözler önüne seriyor.