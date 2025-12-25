Hyundai en büyük elektrikli modelinin dünya prömiyerini Brüksel'de yapacak

Hyundai, en büyük elektrikli modelinin dünya prömiyerini ve yenilenen IONIQ 6'nın tanıtımını Belçika'da düzenlenecek olan Brüksel Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuarda bugüne kadarki en büyük elektrikli modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirecek Hyundai'nin yeni modeli, gelişmiş 800 voltluk şarj sistemi başta olmak üzere elektrikli araç çözümlerini yansıtacak.

Hyundai, INSTER'dan IONIQ 9'a uzanan mevcut elektrikli ürün gamını tamamlayacak yeni bir modelin dünya prömiyerini kutlayacak. Bunun yanı sıra, yenilenen IONIQ 6 modelinin Avrupa'daki ilk otomobil fuarı gösterimi yapılacak. Güncellenen IONIQ 6, aerodinamik tasarımdaki iyileştirmelerinin yanı sıra iç mekan teknolojileri ve dijital özelliklerdeki geliştirmeleriyle dikkati çekecek.

Ziyaretçiler ayrıca IONIQ 5 N ve IONIQ 6 N modellerini deneyimleyebilecekleri "N Zone" alanını da gezebilecek. INSTER EV temel alınarak geliştirilen ve video oyunu esintili estetiğiyle öne çıkan "insteroid" konsepti etrafında kurgulanan etkileşimli "arcade" alanı da fuarda yer alacak.

Hyundai'nin 2026'ya yönelik elektrikli araç portföyündeki bir sonraki adımları ve dünya prömiyeri hakkında detaylı bilgiler Hyundai Motor Avrupa Ürün Başkan Yardımcısı Raf Van Nuffel'in ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda paylaşılacak.

Toplantı, 9 Ocak 10.00'da Palais 6'da bulunan Hyundai standında gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Van Nuffel, Brüksel Otomobil Fuarı'nın elektrikli model ve teknolojilerin Avrupalı müşteriler için nasıl geliştiğini göstermede önemli bir platform olduğunu belirtti.

Van Nuffel, bu tür etkinliklerin yalnızca yeni modelleri değil, aynı zamanda Hyundai'nin bir sonraki nesil araçlarını şekillendirecek yenilikleri de sergilemeye olanak tanıdığına dikkati çekerek, "Avrupa'nın önde gelen mobilite inovasyon markalarından biri olarak Hyundai, etkinliğin elektrifikasyona güçlü bir şekilde odaklanmasını memnuniyetle karşılıyor." ifadesini kullandı.