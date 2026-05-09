DESOB'da Hüseyin Demirci dönemi resmen başladı

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) seçimlerini kazanan Hüseyin Demirci mazbatasını alarak göreve başladı. Demirci, esnafın sorunlarına hızlı çözümler üreteceklerini vurguladı ve birlik mesajı verdi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) seçimlerini kazanan Hüseyin Demirci, mazbatasını alarak resmen görevine başladı. Demirci, seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Seçimin kaybedeni yok, kazanan esnaflar oldu" dedi.

Denizli Kahveciler ve Gazinocular Odası Başkanlığı görevini de sürdüren Hüseyin Demirci, mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte DESOB binasına geçti. Burada açıklamalarda bulunan Demirci, yeni dönemde esnafın sorunlarına hızlı çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Esnafın ülke ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Demirci, "Esnaflarımız ülkemizin ve Denizli ekonomisinin can damarıdır. Onlar ayakta kaldığı sürece ekonomiden bahsedebiliriz" dedi.

Yeni dönemde esnafın beklenti ve taleplerine hızlı şekilde karşılık verecek bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini kaydeden Demirci, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Seçim sürecinin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini vurgulayan Demirci, "Seçimin kaybedeni yok. Kazanan esnaflarımızdır. Hepsi birbirinden kıymetli başkanlarımızla birlikte esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde DESOB yönetiminin özellikle küçük işletmelerin desteklenmesi ve yerel ekonominin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık vermesi bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
