Hürmüz Boğazı'ndan Az Geçiş: 7 Ticari Gemi

Hürmüz Boğazı'ndan 25 ve 26 Mart'ta toplamda 7 ticari gemi geçiş yaptı.

ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişleri çok düşük seviyede kalmaya devam ediyor.

AA muhabirinin anlık gemi takip şirketi MarineTraffic'ten edindiği bilgiye göre, boğazdan 25 Mart'ta otomatik tanımlama sistemi açık şekilde 2 gemi geçerken, bu sayı 26 Mart'ta 5'e yükseldi.

Egret ve Savona isimli petrol/kimyasal yük tankerleri 25 Mart'ta yüksüz şekilde boğazın doğusundan batısına geçiş yaptı. Kuru yük gemileri Christianna ve Nj Jupiter 26 Mart'ta doğu-batı yönünde yüklü halde boğazı geçti.

LPG tankerleri Niba ve Salute ile kirli petrol ürünü tankeri Alexandra, 26 Mart'ta boğazın batısından doğusuna geçiş yaptı.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü verilerine göre, tarihsel ortalamada Hürmüz Boğazı'ndan günlük 138 gemi geçiş yapıyordu.

Küresel deniz ticareti için stratejik önemde bulunan Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi, tedarik zincirleri ve fiyatlar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
