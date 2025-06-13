600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu

600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
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Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde ilk teklif verildi. İşveren tarafını temsil eden TÜHİS'in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, teklife "Hayal kırıklığı" dedi.

Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerde ilk zam teklifi açıklandı.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS'in 2025 teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu. 2026 yılı için ise ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için de yüzde 5 zam teklifi sunuldu.

"İKİNCİ TEKLİFİ BEKLİYORUZ"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konuya ilişkin ilk açıklamasında "Verilen teklif bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. İkinci teklifi bekliyoruz" dedi.

Ağar açıklamasının devamında, "Verilen teklif, işçinin beklentilerini karşılamaktan çok uzak. Bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ara buluculuk ve grev süreçleri önümüzde. Sayın Bakan'a sesleniyorum: En kısa sürede ikinci bir teklif sunmalısınız. Aksi takdirde yasal haklarımızı kullanacağız. Enflasyonun sebebi işçi ve memur maaşları değil. Bu ücretleri enflasyona bağlamak haksızlık!" dedi.

"TABAN ÜCRET KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ise taban ücrete ilgili herhangi bir teklifin sunulmadığını sözlerine ekleyerek, "Aslında en önemli kalemlerden bir tanesi taban ücret bizim için çok önemli ve kıymetli. Biz orada bin 800 lira bir taban ücret istemiştik. Ancak onun ilgili herhangi bir teklifte bulunmadılar ki bizim için bu kırmızı çizgidir. Çünkü bazı kurumlarımız bayağı geri kalmış durumda. En azından eşitliğin sağlanması açısından iki sene önceki adaletli düzenin tekrar yeniden bulunması açısından bizim için önemli. Burada baktığımız zaman onunla ilgili teklifi de mutlaka bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

BAKAN IŞIKHAN BAYRAM SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada ilk teklifin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını belirtmişti.

YÜZDE 50 ZAM VE REFAH PAYI TALEBİ

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 TL'ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25'er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (34)

Haber YorumlarıTunay G:

beğenmeyen taşeronda çalışsın

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Haber Yorumları7tnmgr9zvk:

Aylarca bekletip taban olmadan verilen teklif dalga geçer gibi. Emekçinin hakkı buysa sizi Allaha havale ediyorum.

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Haber YorumlarıDeniz BÜTÜN:

Hükümet eylenir bizimle ..

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Haber YorumlarıEmre ARI:

Allah bildiği gibi yapsın hepinizi inşallah, işçiye hak görülen rakama bak yazıklar olsun

Yorum Beğen117
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Haber YorumlarıMert O:

Bunu kabul edersen sanada rahmet ola türk iş haydi bakalım göster aldığın aidatların gücünü

Yorum Beğen84
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