Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı ilk 10 ayda 9,9 milyar dolara ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TİM açıklamasına göre hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yılın ilk 10 ayında 9,9 milyar dolara ulaştı; sektörün ekim ayı ihracatı 1,3 milyar dolar oldu. En fazla ihracat 1,2 milyar dolarla Irak'a yapıldı.

Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, yılın ilk 10 ayında 9,9 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) yapılan açıklamaya göre, sektörün ekim ayı ihracatı 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artış gösteren ayçiçek yağı ihracatı, 1 milyar doları aşarak ilk sırada yer aldı.

Bu dönemde çikolata ve kakao bazlı ürünlerden 886,5 milyon dolar, tatlı bisküvi ve gofretlerden 859,3 milyon dolar, makarnadan ise 847,5 milyon dolar gelir elde edildi.

Sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke, 1,2 milyar dolar ve yüzde 12,5 payla Irak oldu. Irak'ı 735,8 milyon dolarla ABD takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, küresel tarım piyasalarında arz ve ticaret koşullarının ürünlere göre farklılık gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin tarımsal üretim kapasitesinin gıda sanayisi açısından önemli bir avantaj sağladığını vurgulayan Uysallı, şunları kaydetti:

"Buğday, arpa ve ayçiçeğinde üretim tahminlerinde görülen artış, un, makarna, irmik, yem ve bitkisel yağ sanayilerimiz açısından önemli bir yerli ham madde imkanı sunuyor. Bununla birlikte, üretimdeki artışı bütün ham madde ihtiyaçlarımızın karşılandığı şeklinde değerlendirmek doğru değil. Dolayısıyla rekabet gücümüzü geliştirirken bir yandan tarımsal üretim kapasitemizi artırmalı, diğer yandan sanayimizin ihtiyaç duyduğu ham maddelere uluslararası piyasalardan uygun koşullarda ve kesintisiz erişimini sağlayan tedarik yapısını korumalıyız."

Kaynak: AA
Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri

Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt: İlişki falan yok, çok zorlamayın

Aşk iddialarına noktayı koydu: Çok zorlamayın
AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor44

Son anket sonucu AK Parti'yi alarma geçirdi: Bu çok tehlikeli
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi

Acısı dinmeden bir darbe daha! Özcan Deniz'in eşi hastanelik oldu
Polonya'da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu

Polonya'yı kana bulayan katliamcının evinden vahşet çıktı
Gaziantep'te feci kaza! Lastiği patlayan araç üst geçidin ayağına ok gibi saplandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Lastiği patladı, üst geçidin ayağına ok gibi saplandı! 2 ölü var
Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi

Yürek yakan son! Anne-kız bu otomobilde can verdi
Bakan Kurum: 500 bin sosyal konut 2028'e kadar tamamlanacak

Yüz binlerin beklediği haberi verdi: 2028'e kadar tamamlanacak