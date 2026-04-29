Huawei'den "Anneler Günü" için hediye seçenekleri

Huawei Online Mağaza, Anneler Günü'ne özel seçili ürünlerde kampanya sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anneler Günü'nde, kısa sürede unutulan sıradan hediyeler yerine, gün boyu bileklerde, çantalarda yer alacak teknolojik cihazlar anneler için işlevsel seçenekler olarak öne çıkıyor.

Çalışan, üreten ve kendine zaman ayırmak isteyen anneler için tasarlanan Huawei cihazları, fırsatlarla tüketicilerle buluşuyor. Buna göre, 28 Nisan-14 Mayıs'ta geçerli olacak kampanya, en iyi teklifi verebilmek adına ana ürünle avantajlı ekosistem paketlerini birleştirerek kullanıcılara ek indirimler sağlıyor.

Sensörleri ve tasarımlarıyla Huawei saatleri annelerin beğenisine sunuluyor. Watch GT 6 Pro, 14 bin 999 lira başlangıç fiyatıyla sunulurken, 500 liradan başlayan indirimlerle satışa çıkan Watch GT 6 kadın modelleri, FreeBuds 7i veya FreeBuds SE 4 eklendiğinde yüzde 70'e varan paket indirimleri imkanı veriyor.

Kullanıcılar iki adet GT 6 serisi saat aldıklarında 2 bin liraya varan ekstra indirimden yararlanabiliyor. Ayrıca 24 Nisan-6 Mayıs döneminde Watch Fit 4 alımlarında FreeBuds SE 2 paketi yarı fiyatına sunulurken, GT Runner 2'de 600 lira kupon ile kulaklık hediyesi, Ultimate 2 modelinde ise akıllı tartı hediyesi bulunuyor.

FreeBuds 7i, fiyat indirimi ve 3 bin 899 liradan satın alınabiliyor

Kulağı kapatmayan tasarımıyla Huawei FreeClip 2, yeni rengiyle satışa açılırken, charm hediyesi, 5 kat puan, 300 lira kupon ve ikinci üründe 8 bin 499 liralık avantajlı fiyatıyla öne çıkıyor.

Serinin popüler modeli FreeBuds 7i ise fiyat indirimi ve 300 lira kupon avantajıyla 3 bin 899 liradan satın alınabiliyor.

Üretkenliği destekleyen tabletler ve akıllı telefonlar da kapanyada öne çıkıyor. Bu kapsamda, 16 bin 999 lira fiyatlı MatePad 11.5 (2025) klavye, kalem ve ekstra 600 lira kupon, 23 bin 999 lira fiyatlı MatePad 11.5s (2026) ise klavye ve kaleme ek olarak şarj aleti hediyesiyle geliyor.

Her iki tablet de FreeBuds SE 4 veya Watch Fit 4 içeren ekosistem paketleriyle avantajlı şekilde alınabiliyor. Akıllı telefon tarafında Pura 80 Ultra, Nova 14 Pro ve Mate X6 modellerinde 2 bin lira kupon fırsatı bulunuyor.

Pura 80 Ultra alanlara FreeClip 2, kılıf ve 100W şarj aleti hediye edilirken, Nova 14 Pro alanlar şarj aleti ile kılıf hediyesine ek olarak FreeBuds 7i veya Watch Fit 4 Pro'yu kapsayan ekosistem indirimlerinden faydalanabiliyor.

Ürünlere, esnek ödeme seçenekleri, ücretsiz teslimat ve uzatılmış garanti gibi avantajlarla Huawei Online Mağaza'dan ulaşılabiliyor.