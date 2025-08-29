Huawei Akıllı Saat Pazarında Önemli Bir Başarı Elde Etti

Huawei, 2025'in ikinci çeyreğinde yüzde 21'lik pazar payı ve yıllık bazda yüzde 52'lik sevkiyat artışıyla akıllı saat pazarında önemli bir başarıya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji pazar araştırma şirketi Counterpoint Research'ün "Global Smartwatch Shipments Tracker by Model, Q2 2025" başlıklı raporunda, şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Asya Pasifik pazarlarında gösterdiği istikrarlı büyümenin bu sonuca doğrudan etki ettiği bildirildi.

Raporda, dünya genelinde sevk edilen her 5 akıllı saatten 1'nin Huawei markasını taşıdığına dikkat çekilirken aynı dönemde yüksek seviye işletim sistemine (HLOS) sahip gelişmiş saat sektörünün de yıllık bazda yüzde 10'luk büyüme kaydettiği ortaya kondu.

Analize göre, Huawei'nin pazar payındaki artış, markanın diğer küresel rakiplerinin kayıplar yaşadığı bir döneme denk geldi. Küresel pazardaki bu başarı, Türkiye'deki satışlara da yansıdı. Şirketin akıllı saat modelleri, Türkiye'de en çok tercih edilen ürünler arasında yer alarak markayı yerel pazarda önemli bir konuma taşıdı.