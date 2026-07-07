Haberler

HSBC, Türkiye'deki bireysel bankacılık faaliyetlerini stratejik değerlendirmeye aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HSBC Grup, Türkiye'de bireysel bankacılık ve yerel orta ölçekli kurumsal bankacılık operasyonlarını stratejik değerlendirmeye alacağını duyurdu. Uluslararası ve sınır ötesi bankacılığa odaklanma stratejisi kapsamında yapılan açıklamada, henüz bir karar alınmadığı ve Türkiye'deki güçlü varlığın süreceği belirtildi.

HSBC Grup, Türkiye'de uluslararası ve sınır ötesi bankacılık ihtiyaçları bulunan müşterilerine odaklanma stratejisi doğrultusunda, bireysel bankacılık ile ağırlıklı olarak yurt içinde faaliyet gösteren orta ölçekli kurumsal bankacılık operasyonlarına ilişkin stratejik değerlendirme yapacağını duyurdu.

HSBC Grup'tan yapılan açıklamada, bu kapsamda HSBC Türkiye'nin, bireysel bankacılık faaliyetleri ile ağırlıklı olarak yerel bankacılık hizmeti alan orta ölçekli kurumsal müşterilerine yönelik tüm seçenekleri değerlendireceği ve henüz herhangi bir karar alınmadığı kaydedildi.

Açıklamada, bu değerlendirmenin HSBC'nin Türkiye'deki Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı faaliyetlerini kapsamadığı ifade edildi.

"HSBC, Türkiye'deki güçlü varlığını sürdürmeye devam edecek"

HSBC'nin küresel ağı içinde Türkiye'nin öneminin farkında olduğu aktarılan açıklamada, HSBC'nin Türkiye'deki güçlü varlığını sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda HSBC'nin, uluslararası müşterilerine ve yurt dışında faaliyet gösteren Türk şirketlerinin büyüme hedeflerine destek vermeyi sürdüreceği kaydedildi.

Stratejik değerlendirme sürecinin HSBC'nin küresel ölçekte yürüttüğü sadeleşme stratejisinin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, HSBC'nin stratejisinin, belirgin rekabet avantajının bulunduğu, en fazla büyüme ve müşterilerine destek sağlama fırsatına sahip olduğu alanlarda liderliğini ve pazar payını artırdığı bildirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti

Tarihi zirve resmen başladı! Erdoğan ilk kabulünü gerçekleştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafik magandasından iğrenç hareketler! Önce dilini çıkardı, sonra cinsel organını gösterdi

Aman dikkat! Bu sapık trafikte sizin de karşınıza çıkabilir
Bakan Bolat: Türkiye, NATO müttefikleri arasında güçlü bir konumdadır

Bakan Bolat'tan Türkiye'nin NATO'daki konumuna ilişkin açıklama
Sultanbeyli'de trafikte tartıştığı sürücüye uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli yakalandı

Bu görüntü Emniyet'i harekete geçirdi! Faturası hayli ağır oldu
TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi

TRT spikerinden efsane Trump göndermesi! Herkes bu sözleri paylaşıyor
24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek

24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek
60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu

60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti
NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar

İlk kez Ankara'da duyurdu! NATO'dan art arda dev adımlar