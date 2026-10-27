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HSBC bilançosu ve Fransa'daki protestolar Avrupa borsalarını baskıladı

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HSBC'nin üçüncü çeyrek gelirlerinin beklentilerin altında kalması bankacılık hisselerinde satış baskısı yarattı, Fransa'daki öğrenci protestolarına ilişkin endişeler de Avrupa borsalarını negatif etkiledi. Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 azalışla 638,66 puanda seyrediyor.

Avrupa borsalarında, HSBC'nin finansal sonuçlarının bankacılık hisselerinde oluşturduğu satış baskısı ve Fransa'daki protestolara ilişkin endişelerle negatif seyir izleniyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 638,66 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 düşüşle 10.660,41 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 25.379,20 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,4 azalışla 49.002,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 7.815,85 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 18.983,86 puanda bulunuyor.

Şirket bilançoları, Avrupa piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor. HSBC'nin üçüncü çeyrek gelirlerinin beklentilerin altında kalmasının ardından şirketin hisseleri ilk işlemlerde yaklaşık yüzde 7 geriledi.

Fransa'da ise hükümetin eğitim alanındaki tavizlerine rağmen öğrenci protestolarının sürmesi ve eylemlerin sendikalar ile diğer gruplara yayılabileceği endişesi yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Makroekonomik veri tarafında, Fransa'da tüketici güveni ekimde zayıfladı. Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre, tüketici güven endeksi ekim ayında eylüldeki 85 seviyesinden 80'e gerileyerek Haziran 2013'ten bu yana en düşük düzeye indi.

Öte yandan, Orta Doğu'da barış sağlanabileceğine yönelik beklentilerle petrol fiyatlarında dün gerileme görülmesine karşın günün ilk işlemlerinde aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 116,3 dolara yükseldi.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankasının 29 Ekim Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı piyasaların odağında yer alıyor. İngiltere'de ise Maliye Bakanı John Healey'nin yarın parlamentoya sunacağı 2026 bütçesi yatırımcılar tarafından takip edilecek. Bütçede tahvil piyasasında istikrarın korunmasına ve yükselen enerji maliyetlerinin hane halkı ile işletmeler üzerindeki etkilerinin hafifletilmesine yönelik adımların yer alması bekleniyor.

Kaynak: AA
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