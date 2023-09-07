Horgos kara limanından geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı arttı

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos kara limanından geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı Ağustos ayı sonunda 5.156'ya ulaştı. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 11,6 artış gösterdi.

HORGOS, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos kara limanından geçen Çin-Avrupa (Orta Asya) yük trenlerinin sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 5.156'ya ulaştı.

Yerel demiryolu otoritesi tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artışa işaret ediyor.