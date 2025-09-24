HONOR ve Alibaba'dan Yapay Zeka İçin Stratejik İşbirliği

HONOR ve Alibaba, yapay zeka ekosistemleri, modelleri ve yetkinlikleriyle akıllı hizmetler gibi alanlara yönelik stratejik işbirliği anlaşması gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HONOR, kapsamlı bulut-cihaz entegrasyonu sayesinde yapay zekayla güçlenen mobil deneyimlerde yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda HONOR ve Alibaba, ortak bir büyüme vizyonu ve stratejik öncelikler inşa etmek amacıyla işbirliğine gidecek.

HONOR Üst Yöneticisi (CEO) James Li ve Alibaba Group Üst Yöneticisi (CEO) Eddie Wu arasında imzalanan anlaşmaya, Çin'in Hangzhou kenti ev sahipliği yaptı.

Taraflar, yapay zeka ekosistemleri, modelleri ve yetkinlikleriyle akıllı hizmetler gibi kritik alanlara odaklanarak kapsamlı, çok boyutlu ve sistematik bir işbirliği sürecine girecek.

Bu işbirliğiyle, yapay zeka destekli endüstriyel dönüşüm ve akıllı cihaz ekosistemlerinin yakınsamasının sunduğu önemli fırsatlar değerlendirilerek, güçlü bir yapay zeka ekosistemi oluşturulması hedefleniyor.

Yapay zeka ajan ekosistemleri alanında HONOR ve Alibaba, yapay zeka ajanları, büyük yapay zeka modelleri, akıllı hizmetler ve yenilikçi uygulama deneyimlerindeki farklı teknolojik ve ekolojik güçlü yanlarını bir araya getirecek. Bu sayede seyahat ve navigasyon, turizm hizmetleri, yaşam tarzı, mobil ofis, e-ticaret ve eğlence gibi birçok temel hizmet senaryosunda kapsamlı ve derin bir işbirliği hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Ortaklık kapsamında, farklı alanlarda teknik bilgi alışverişi ve kaynak paylaşımı sağlanarak mobil cihazlar için yeni özellikler ve etkileşim paradigmalarının birlikte keşfedilmesi planlanıyor.

İşbirliği, "Qwen" açık kaynak modeli temelinde ortak geliştirmelere odaklanırken, bu kapsamda cihaz içi yapay zeka, yapay zeka ajanları, çok modlu anlama ve üretime yönelik dikey uygulama modelleri geliştirilecek. Qwen modelinin gücü, HONOR'un ileri seviye donanımları, işletim sistemleri ve farklı kullanım senaryolarıyla sorunsuz şekilde birleştirilerek küresel ölçekte öncü bir "bulut-cihaz entegre" akıllı cihaz deneyimi oluşturulacak.

Ortak çalışma, senaryoya özel ve cihaz içi gelişimlere odaklanan büyük model teknolojisinin evrimini hızlandırırken, HONOR MagicOS kullanıcılarına daha akıllı, kişiselleştirilmiş, güvenli ve akıcı yapay zeka hizmetleri ve deneyimleri sunacak.

Yeni hizmet senaryoları entegre edilecek

Taraflar "Model-as-a-Service" (MaaS) yetkinliklerinde işbirliğini derinleştirmeyi, metin, çok modlu, görsel, video ve ses senaryolarında performansı artırmayı da hedefliyor.

Qwen açık kaynak modeli ya da ortak geliştirmeler temel alınarak cihaz içi ve bulut yapay zeka modelleri için eğitim, ince ayar ve çıkarım süreçleri de ortak keşif alanları arasında yer alıyor.

Gelecek dönemde, işbirliğinin daha da büyümesi hedefleniyor. Alibaba'nın kapsamlı ticari hizmet ekosisteminden yararlanılarak Multi-Cloud Platform (MCP) protokolü aracılığıyla "Ele.me" (yemek teslimatı), "Damai" (etkinlik bileti) ve" Taopiaopiao" (sinema bileti) gibi dikey akıllı ajanlar kademeli olarak entegre edilecek. Bu sayede ajan ekosistemi, yemek teslimatı, eğlence, ofis işbirliği ve e-ticaret gibi daha geniş bir dikey senaryo yelpazesine uzanacak ve kullanıcılara çok daha pratik ve verimli yaşam hizmetleri sunulacak.