Hongqi yeni SUV modellerini ve küresel büyüme hedeflerini tanıttı

Hongqi, Auto China 2026 kapsamındaki lansmanı ve Changchun'da düzenlediği Yurtdışı İş Ortakları Konferansı ile küresel büyüme hedeflerini ve yeni ürün gamını tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl itibarıyla küresel büyüme stratejisinde yeni bir aşamaya geçen Hongqi, yurt dışı etkinliğinde küreselleşme yol haritasını paylaşarak yeni SUV ürün gamını görücüye çıkardı.

Hongqi Offroad, Hongqi Global SUV, sağdan direksiyonlu E-HS9 ve hem sağdan hem soldan direksiyon seçenekleri sunan EHS5 modellerinden oluşan yeni yapı, farklı pazar ihtiyaçlarına uyum sağlayan, içten yanmalı ve elektrikli güç aktarma sistemlerini birlikte geliştiren ve akıllı teknolojileri merkezine alan bir ürün stratejisini temsil ediyor.

Şirket, "küresel kullanıcılar için kaliteli otomobiller üretmek" vizyonu doğrultusunda yerel pazarlara uyumlu global modeller geliştirmeye, lüks kullanıcı deneyimi sunmaya ve kullanıcı katılımına dayalı bir ekosistem oluşturmaya öncelik veriliyor.

Söz konusu vizyonun işbirliği ve operasyonel yapı tarafındaki karşılığının detaylandırıldığı "BIND FOR FUTURE" temalı Yurtdışı İş Ortakları Konferansı, 44 distribütör ile 127 küresel iş ortağını bir araya getirdi.

Konferans, markanın elektrifikasyon, akıllı mobilite ve küreselleşme stratejilerinin uygulamaya geçtiği bir "dönüm noktası" olarak konumlandı. Etkinlikte gerçekleştirilen sunumlar ve işbirlikleri aracılığıyla Hongqi'nin marka mirası, teknolojik yetkinlikleri ve operasyonel gücü katılımcılara paylaşıldı.

Toplamda 2,3 milyon adedin üzerinde satış hacmine ulaşan Hongqi, 40 ülkede faaliyet gösteren ve 239 satış noktasına sahip bir yapıya erişti. Marka, 2025'te yurt dışı satışlarında kaydettiği yüzde 26'lık büyümeyle global pazarlardaki ivmesini güçlendirdi. Söz konusu dönemi "küresel sıçrama yılı" olarak konumlandıran şirket, gelecek 5 yıl içinde kapsamlı AR-GE yatırımları planlarken, farklı pazarların ihtiyaçlarına uyum sağlayan yeni nesil modeller, sağdan direksiyonlu elektrikli araçlar ve genişletilmiş ürün gamı ile global ölçekte rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Hongqi, konferans kapsamında 10 distribütörle resmi anlaşmalar imzalarken, 34 iş ortağıyla niyet anlaşmaları gerçekleştirdi ve toplamda 17 bin 886 adetlik sipariş potansiyeli oluşturuldu.

Marka, kullanıcı odaklı yaklaşımını güçlendirmek amacıyla küresel ölçekte kullanıcı ortak yaratım programı da başlattı. Program ile kullanıcıların marka deneyimine aktif katılımını teşvik eden şirket, deneyim odaklı bir lüks mobilite markası olmanın yanı sıra yerelleşme odaklı büyüme yaklaşımı ve küresel iş ortaklıklarıyla dünya genelinde kalıcı ve sürdürülebilir bir başarı elde etmeyi hedefliyor.

"Markayı Türkiye ile buluşturmaktan büyük bir gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hongqi Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, etkinlik sayesinde markanın küresel vizyonunun sahadaki karşılığını yerinde gözlemleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Kaya, organizasyonun Hongqi ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin ne kadar doğru ve stratejik bir yatırım olduğunu ortaya koyduğunu aktararak, "Hongqi gibi güçlü ve köklü bir markayı Türkiye ile buluşturmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Auto China 2026 ve gerçekleştirilen uluslararası etkinlikler kapsamında, yükselen Doğu teknolojisinin ulaştığı ileri seviyeyi doğrudan deneyimleme imkanı bulduk. Geldiğimiz noktada, Hongqi'nin sadece bir otomobil markası değil, mühendislik, teknoloji ve kullanıcı deneyimi açısından küresel ölçekte güçlü bir oyuncu olduğunu açıkça görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasında köprü konumunda bulunan stratejik bir pazar olmasının, Hongqi'nin küresel büyüme vizyonu açısından önemli bir avantaj sunduğuna dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, yükselen Doğu'nun teknolojik gücünü Türkiye gibi dinamik ve bağlantı gücü yüksek bir pazarda kullanıcılarla buluşturmak, bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Hongqi'nin ürün gamı, teknolojik altyapısı ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla Türkiye'de kısa sürede güçlü bir konum elde edeceğine inanıyor, bu yolculukta markanın küresel vizyonuna Türkiye'den katkı sağlamaktan büyük heyecan duyuyoruz."