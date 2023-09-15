Hong Kong ve Mısır Arasında Yatırım İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetimine ait Invest Hong Kong (InvestHK) ile Mısır'ın Yatırım ve Serbest Bölge Genel İdaresi (GAFI) arasında, yatırım teşvik etkileşimi ve desteği konusunda işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

HONG KONG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetimine ait Invest Hong Kong (InvestHK) ile Mısır'ın Yatırım ve Serbest Bölge Genel İdaresi (GAFI) arasında, yatırım teşvik etkileşimi ve desteği konusunda işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

Perşembe günü imzalanan mutabakat zaptı, Hong Kong ve Mısır'a karşılıklı fayda sağlayacak yakın ilişkiyi, ayrıca içeri ve dışarı yönlü yatırımların teşviki konusunda iki taraf arasındaki işbirliğini artırmayı amaçlıyor.

Mutabakat zaptı, yabancı yatırımların çekilmesinin yanı sıra ilgilenen yerel şirketlerin diğer yetki çerçeveleri dahilinde iş kurma ya da işlerini genişletme konusunda teşvik edilmesi için iş ortamı, yatırım fırsatları ve teknik deneyimlere ilişkin bilgilerin paylaşılmasına odaklanıyor.

InvestHK Yatırım Teşvik Genel Müdür Vekili Jimmy Chiang, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önemli bir merkezi olan Hong Kong'un, anakara ile dünyanın geri kalanını birleştiren, etkin ve güvenilir bir iş platformu sunduğunu söyledi.

GAFI CEO'su Hossam Heiba ise mutabakat zaptının Mısır'la Hong Kong arasındaki ekonomik işbirliğini teşvik ettiğini, her iki tarafın ikili yatırımlarını desteklediğini ve yatırım fırsatlarını birlikte araştırmak üzere iş heyetlerinin karşılıklı ziyaretlerini artırmaya odaklandığını belirtti.