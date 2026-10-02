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Hong Kong borsası yüzde 3 azalışta, Asya piyasaları Güney Kore hariç geriledi

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Asya borsaları, yükselen tahvil getirileri ve petrol fiyatlarının risk iştahını baskılamasıyla Güney Kore hariç negatif seyrediyor. Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,87 düşerken Güney Kore'de Kospi yüzde 0,46 yükseldi, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 3 azalışla seyrediyor.

Asya borsaları, yükselen tahvil getirileri ve petrol fiyatlarının etkisiyle Güney Kore hariç negatif seyrediyor.

Küresel piyasalarda tahvil piyasasındaki sert satış baskısının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken gözler, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Asya piyasalarında ise tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcıların temkinli davranması ve yükselen tahvil getirileri ile petrol fiyatlarının bölgede risk iştahını baskılamaya devam etmesiyle bölge piyasalarında Güney Kore hariç negatif seyir öne çıkıyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,87 değer kaybıyla 68.357 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,46 yükselişle 7.003,74 puandan kapandı.

Hindistan ve Çin piyasalarında bugün tatil nedeniyle işlem yapılmazken Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3 azalışla 23.867 puan seviyesinde seyrediyor.

Dün yüzde 3,11'le 1995'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 3,090 seviyesinde seyrediyor. Japonya'nın borçlanma maliyetleri, zayıflayan yen ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artışları nedeniyle baskı altına girdi.

Makroekonomik veri tarafında Japonya'da eylül ayına ilişkin Tokyo enflasyonu yıllık bazda yüzde 1,9'dan 2,7'ye çıkarken bu durum BoJ'un faiz artırımlarına gidebileceğine yönelik öngörüleri güçlendirdi.

Jeopolitik tarafta ise Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Ukrayna yönetiminin iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye gönderilmesini kamuoyuna duyurarak gizlilik anlaşmasını ihlal etmesinden dolayı özür dilemeyi reddetmesi durumunda, bu ülkeye yönelik ek önlemler alacaklarını belirtti.

Öte yandan, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD-İran savaşının sona erdirilmesi için Tahran'dan diplomatik çabaları hızlandırmasını istedi.

Kaynak: AA
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