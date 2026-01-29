Rönesans Holding iştiraki Ballast Nedam, Hollanda'da 933 konutun satışını gerçekleştirdi

Haberler

Rönesans Holding'in Hollanda'daki iştiraki Ballast Nedam, Eleven Square projesindeki 933 konutu Bouwinvest Residential Fund'a satarak, ülke tarihinde en büyük tek seferlik konut satışına imza attı. Proje tamamlandığında, Amsterdam'ın en yüksek konut kulesi olacak.

Rönesans Holding'in Hollanda'daki iştiraki Ballast Nedam Development, Eleven Square'deki 933 konutu Bouwinvest Residential Fund'a sattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "ülkede yeni konut adedi bakımından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük tek seferlik konut satışı" olarak kayıtlara geçen işlem, Hollanda konut piyasasında ölçeği itibarıyla rekor niteliği taşıyor.

Amsterdam'ın simgelerinden Johan Cruijff ArenA'nın yanında konumlanan Eleven Square, 145 metre yüksekliğiyle tamamlandığında kentin en yüksek konut kulesi olacak.

Yaklaşık 170 bin metrekarelik toplam alanıyla 28 futbol sahasına eşdeğer büyüklükte tasarlanan proje, 250'ye 150 metre ölçülerindeki özel bir alanda geliştiriliyor.

Toplam 1100 konutun yer alacağı Eleven Square'de çalışma alanları, kültür, spor ve eğlence birimleri de bulunacak.

Eleven Square'in hayata geçirilmesiyle ilk kez konut edinecek ve öğrenciler için yeni seçenekler sunulmasının yanı sıra Hollanda'nın yıllık yaklaşık 100 bin adetlik konut ihtiyacına da önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Amsterdam Belediyesi tarafından proje alanı hazır hale getirilirken, konut kulelerinin inşaatına 2026'nın ikinci çeyreğinde başlanması planlanıyor.

Ballast Nedam'dan Avrupa genelinde sürdürülebilir projeler

Ballast Nedam, Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinde sürdürülebilir yaşam alanları ve altyapı projeleri hayata geçiriyor. Eleven Square'in komşusu olan ve 1993-1996 arasında inşa edilen Johan Cruijff ArenA da şirketin imzasını taşıyan projeler arasında yer alıyor.

Kanal projeleriyle Hollanda'nın su baskınlarına karşı korunmasına katkı sunan Ballast Nedam, ülkedeki konut ihtiyacına modüler ve sürdürülebilir yapı çözümleriyle yanıt veriyor.

Şirket, Dünya Sağlık Örgütü'nün "Sağlıklı Şehirler" programı kapsamında geliştirilen Cartesius Utrecht projesiyle Hollanda'nın en sağlıklı mahallelerinden birine imza atmayı hedefliyor.

Brabant Heeze'de geliştirilen, büyük bölümü ahşap ve saman gibi doğal malzemelerden oluşan Green House ile enerji pozitif yaşam alanı projesi Horizons da iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik örnek çalışmalar arasında gösteriliyor.

Altyapı projelerinde de öne çıkan Ballast Nedam'ın Hollanda genelinde 40'tan fazla tünelde imzası bulunuyor.

Ülkenin en uzun kara tüneli Gaasperdammertunnel ile batırma tünel Maasdeltatunnel, şirketin öne çıkan projeleri arasında yer alıyor. Ballast Nedam ayrıca Lüksemburg'da bulunan Avrupa Yatırım Bankası'nın genel merkezinin genişletilmesi projesini de yürütüyor.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
