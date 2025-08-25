Hizmet ve Perakende Sektöründe Güven Endeksi Artarken İnşaat Sektöründe Düşüş Yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, hizmet sektöründe güven endeksi Ağustos ayında %1,1 artarak 111,1, perakende ticaret sektöründe ise %0,8 artarak 108,8 değerine yükseldi. Öte yandan, inşaat sektöründe güven endeksi %4 azalarak 85,3’e düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 111,1 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 oranında artarak 108,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 4,0 oranında azalarak 85,3 değerini aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
