TÜİK: Hizmet üretim endeksi ekimde yıllık yüzde 3,4 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında hizmet üretiminin yıllık yüzde 3,4 arttığını, aylık yüzde 0,3 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretimi 2025 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,4 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 14,5 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,6 arttı.

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı ekim ayında bir önceki aya göre de yüzde 0,3 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,4 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,3 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,7 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,2 azaldı.