Haberler

TÜİK: Hizmet üretim endeksi ekimde yıllık yüzde 3,4 arttı

TÜİK: Hizmet üretim endeksi ekimde yıllık yüzde 3,4 arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de ekim ayında hizmet üretimi yıllık bazda %3,4 artarken, aylık olarak %0,3 azaldı. Ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,1 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri %5,4, bilgi ve iletişim hizmetleri ise %13,4 oranında artış gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında hizmet üretiminin yıllık yüzde 3,4 arttığını, aylık yüzde 0,3 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretimi 2025 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,4 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 14,5 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,6 arttı.

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı ekim ayında bir önceki aya göre de yüzde 0,3 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,4 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,3 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,7 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,2 azaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor

Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
title