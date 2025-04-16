Hizmet Üretim Endeksi Şubat 2025'te Yüzde 1,2 Arttı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Şubat 2025'te hizmet üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artış gösterdi. Ancak, aylık bazda endeks yüzde 2,0 azaldı.
Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, hizmet üretim endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,5 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,4 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,1 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 9,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,9 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 11,6 arttı.
Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 2,0 azaldı
Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,4 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,1 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,6 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,3 arttı. - ERZİNCAN