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Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 2,2 arttı

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TÜİK verilerine göre, hizmet üretim endeksi 2026 Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %2,2 artarken, aylık bazda %0,6 azaldı. Bilgi ve iletişim hizmetleri yıllık %13,9 ile en yüksek artışı gösterdi.

Hizmet üretim endeksi 2026 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi 2026 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,0 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,0 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,8 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 8,9 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,6 azaldı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,6 azaldı. Hizmet üretim endeksi 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,2 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,6 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,6 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,1 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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