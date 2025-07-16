Hizmet Üretim Endeksi Mayıs'ta Yüzde 3,9 Arttı

Hizmet Üretim Endeksi Mayıs'ta Yüzde 3,9 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, hizmet üretim endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artış gösterdi. Ulaştırma, konaklama ve teknolojik hizmetlerde belirgin artışlar kaydedildi.

Hizmet üretim endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Hizmet Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,2 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,1 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,0 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,8 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7,9 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 1,2 arttı

Hizmet üretim endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,8 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,7 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,9 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,1 arttı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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