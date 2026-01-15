Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 4 arttı

Hizmet üretim endeks 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeks 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,6 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 7,2 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,0 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,7 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 5,1 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,2 arttı. Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,5 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,1 arttı. - İSTANBUL