Haberler

Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 4 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Kasım ayında hizmet üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttığını açıkladı. Ulaştırma, konaklama ve bilgi hizmetlerinde artış gözlemlendi.

Hizmet üretim endeks 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeks 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,6 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 7,2 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,0 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,7 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 5,1 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,2 arttı. Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,5 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,1 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi

Komşu kan gölü! Dünyayı ayağa kaldıracak haberler geliyor
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten haber var

Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten haber var
Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi

Komşu kan gölü! Dünyayı ayağa kaldıracak haberler geliyor
Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Bahisten ceza alan kaleci maça damga vurdu
Duyan kulaklarına inanamadı! Bu güvercin tam 2 araba fiyatına satıldı

Duyan kulaklarına inanamadı! 2 lüks araba fiyatına satıldı