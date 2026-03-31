TÜİK: Hizmet üretici fiyatları şubatta arttı

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin, hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretici fiyatları 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,10, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,77 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,04, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 33,51, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 32,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 38,64, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 38,58, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 31,48 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre de ulaştırma ve depolama hizmetlerinde ise yüzde 1,18 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,23 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,20 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,34 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 5,01 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,15 artış gerçekleşti.

