Haberler

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yükselişte

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), Ağustos ayında yıllık yüzde 36,16 artış gösterirken, aylık artış oranı ise yüzde 2,47 olarak belirlendi. Ulaştırma, konaklama ve bilgi hizmetlerinde önemli artışlar kaydedildi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 36,16, aylık ise yüzde 2,47 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, H-ÜFE 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34,48 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,16 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,09 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 28,91 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,91 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 36,51 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,62 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 49,24 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 47,17 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,54 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 1,91 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,91 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,35 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,01 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,95 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,23 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,17 artış gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün düşmeden önceki ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

O gece Güllü'nün evinde neler oldu? İşte kamera görüntülerinin tamamı
Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skoruna kadar açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.