Haberler

Hizmet Sektöründe Güven Endeksi Yüzde 0,1 Azaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK'in verilerine göre, Eylül ayında hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 0,1 azalırken, perakende ticaret yüzde 0,4 ve inşaat sektörü yüzde 3,6 oranında arttı.

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,1 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 arttı, inşaat sektöründe yüzde 3,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verisini paylaştı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,1 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 arttı, inşaat sektöründe yüzde 3,6 arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,1 oranında azalarak 111 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 oranında artarak 109,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 oranında artarak 88,3 değerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
İş yerinde elleri ve ayakları bağlanarak rehin alınan çalışan hayatını kaybetti

Çalıştığı iş yerinde, elleri ve kolları bağlanarak öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma

Köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma! Gerekçe dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.