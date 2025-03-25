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Hizmet Sektöründe Güven Endeksi Artarken, Perakende ve İnşaatta Düşüş Yaşandı

Hizmet Sektöründe Güven Endeksi Artarken, Perakende ve İnşaatta Düşüş Yaşandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı güven endekslerini açıkladı. Hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 0,2 artarken, perakende ticaret yüzde 2,5 ve inşaat sektörü yüzde 0,5 azaldı.

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,2 oranında artarak 114,4 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında azalarak 113,4 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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