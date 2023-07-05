Hizmet-İş Sendikası Üyelerine Avantaj Sağlayacak 'Param Hak-Kart' Uygulaması Hayata Geçirildi

Hizmet-İş Sendikası üyelerinin alışverişlerinde avantaj sağlamak üzere 'Param Hak-Kart' uygulaması hayata geçirildi. Kart, üye kimlik kartı ve avantaj kartı özelliğine sahip olup, 2023 yılı içerisinde tüm üyelere ulaştırılması planlanmaktadır. Kart, 150'den fazla üye iş yerinde kullanılabilecektir.

Hizmet-İş Sendikası üyelerinin alışverişlerinde avantaj sağlamak üzere "Param Hak-Kart" uygulaması hayata geçirildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, üye kimlik kartı ve avantaj kartı özelliğine sahip "Param Hak-Kart"ın 2023 yılı içerisinde tüm üyelere ulaştırılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hak-İş İzmir İl Başkanı ve Hizmet-İş İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, "Üyelik kartlarına entegre şekilde Hizmet-İş üyelerine özel olarak sunulacak Param Hak-Kart, 150'den fazla üye iş yerinde kullanılabilecek." dedi.

Kart kullanımını teşvik etmek amacıyla sendika tarafından kartlara bir defaya mahsus 500 lira yatırılacağını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin menfaatine olabilecek gelişmeleri yakından takip ediyor, çözümler üretiyoruz. Sendikacılık sadece örgütlenmekten, sadece toplu iş sözleşmelerinden ibaret değildir. Üyelerimizi enflasyondan korumaya yönelik çözümlere daha fazla odaklanıyor, mesuliyetlerimizi yerine getiriyoruz. Param Hak-Kart, alışverişte, sendikaya özel anlaşmalı yerlerde indirimler ve sağlanan nakit iade ile tasarruf oluşturmada güçlü bir katalizör olacaktır. Param Hak-Kart'ın tüm üyelerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum."