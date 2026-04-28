Hizmet İhracatçıları Birliği'nin yeni başkanı Murat Şeker oldu

Hizmet İhracatçıları Birliği'nin (HİB) seçimli genel kurulunda, Türk Hava Yolları Teknik AŞ adına tek listeyle aday olan Murat Şeker, geçerli oyların tamamını alarak başkan seçildi.

HİB'den yapılan açıklamaya göre, Şeker'in yönetim kurulunda, Hediye Güral (NG Tasarım Otelcilik ve Turizm AŞ), Vehbi Serkan Kaptan (TAV Havalimanları Holding AŞ), Turgay Yaman (İGA Havalimanı İşletmesi AŞ), Mustafa Eröğüt (Acıbadem Sağlık Hiz. ve Tic. AŞ), Murat Baykara (Baynak Ulus. Nak. Turz. Dış Tic. Ltd. Şti.), Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı (İstanbul Medipol Üniversitesi), İlhan Bağören (Telenity İletişim Sistemleri San. Tic. AŞ), Fatih Volkan Kazova (Kazova Yapı İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret AŞ), Fatih Aksoy (Med Yapım Televizyon ve Filmcilik AŞ) ve Kemal Yamankaradeniz (Destek Patent AŞ) yer aldı.

Açıklamada seçimlerin ardından yaptığı konuşmasına yer verilen HİB'in yeni başkanı Şeker, önceki başkan Şekib Avdagiç ve yönetim kurulu üyelerine görevde bulundukları süre boyunca ortaya koydukları vizyon, gayret ve özveri için teşekkür etti.

Hizmet ihracatının artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluk halini aldığını ifade eden Şeker, "Küresel rekabetin her geçen gün daha da hızlandığı bu dönemde başarı, birlikte hareket edebilen, değişimi doğru okuyabilen ve hızla uyum sağlayabilen yapılarla mümkündür. Bizler de bu anlayışla dayanışmayı güçlendiren, iş birliğini artıran ve sektörlerimizin rekabet gücünü ileri taşıyan bir yaklaşımı esas alacağız." dedi.

Şeker, yeni dönemde önceliklerinin hizmet ihracatını sürdürülebilir, katma değeri yüksek ve küresel ölçekte rekabetçi bir yapıya kavuşturmak olacağını belirtti.

Hedefleri doğrultusunda üç temel eksen üzerine yoğunlaşacaklarına dikkati çeken Şeker, şöyle konuştu:

"Bu eksenlerden birincisi, küresel pazarlarda derinleşme ve çeşitlenme. İkincisi, katma değerli hizmet üretimi ve markalaşma. Üçüncüsü ise dijitalleşme ve insan kaynağı. Bu hedefleri hayata geçirirken, şeffaf, katılımcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışını esas alacağız. Üyelerimizin sesini daha fazla dinleyen, sorunlara hızlı çözümler üreten ve ortak aklı merkeze alan bir yapı kurmak önceliklerimiz arasında. Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere kamu kurumlarımızla olan güçlü iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacak, sektörlerimizin ihtiyaçlarını doğru şekilde ifade eden, çözüm üreten ve yol açan bir Birlik olmaya devam edeceğiz."