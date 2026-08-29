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TOBB Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin vatan sevgisi ve bağımsızlık kararlılığının dünyaya ilanı olduğunu belirterek, şehitleri minnetle andı ve iş dünyası olarak ülke ekonomisi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bu zaferin, dünyada emsali olmayan bir vatan sevgisinin ve milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Büyük imkansızlıklara rağmen inanç, azim ve kararlılıkla örülen şanlı tarihimizin en büyük dönüm noktalarından biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasının yıl dönümünü, büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi bizim özümüz yurtta ve dünyada barış ilkesiyle yoğrulmuştur.

Ancak bağımsızlığımıza ve topraklarımıza göz dikenlere karşı hiçbir şeyden korkmadan, tek vücut olabildiğimiz tarih sayfalarında defalarca ispatlanmıştır. 30 Ağustos Zaferi de bu ispatların en önemlilerinden, en anlamlılarındandır.

Türk iş dünyasının temsilcileri olarak hedefimizin ve ecdadımıza olan borcumuzun farkındayız. Ülkemizin ekonomisini büyütmek, istihdamı artırmak, üretimi ve yatırım iştahını her daim canlı tutmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta büyük zaferin baş mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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