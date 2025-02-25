AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu

Erdoğan'a yol arkadaşı olan Mesut Özil sessizliğini bozdu
Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun

Ankara kulislerine bomba gibi düşen transfer iddiası
Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama

Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina ve Oğuz'un pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti

Ünlü yorumcular 2 pozisyonda da tereddütsüz görüş belirtti

Hisarcık'ta Ramazan Pidesi Fiyatları Belirlendi

Hisarcık'ta Ramazan Pidesi Fiyatları Belirlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki tip Ramazan pidesinin fiyatı 25 ve 30 TL olarak belirlendi. Hisarcık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Tosun, fiyatları belirlerken kaliteli üretim ve vatandaşların alım gücünü dikkate aldıklarını açıkladı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki tip olarak çıkarılacak Ramazan pidesinin 25 ve 30 TL olarak satılması kararlaştırıldı.

Hisarcık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Tosun, iki tip olarak çıkarılacak Ramazan pidesinin 295 gramının 25 TL'den 350 gramının ise 30 TL'den satılmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Tosun, pide fiyatlarını belirlerken, hem kaliteli üretim yapmayı, hem de vatandaşların alım gücünü dikkate almayı hedeflediklerini söyledi. - KÜTAHYA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Araç muayene istasyonları el değiştirdi! İşte ihaleyi kazanan şirket
img

Polis memurundan acı haber: Yatağında ölü bulundu
img

Ankara kulislerine bomba gibi düşen transfer iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği 'kıyamet' tarihi geldi

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar

Ünlü sunucudan Acun'a canlı yayında tarihi ayar
Pentagon'dan 'Dedeağaç kapatılacak' iddiasına yanıt

Erdoğan'ın isteği gerçekleşiyor mu? Pentagon'dan bomba iddiaya yanıt
Karısını kendi arabasında başkasıyla yakalayan kocanın intikamı acı oldu

Karısını kendi arabasında başkasıyla yakalayan kocanın intikamı acı oldu
Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç'a hapis cezası

Serdar Ortaç'a yasa dışı bahis reklamı davasında ceza çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.