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Hisarcık'ta Pancar Üreticileri Yağmurlama Sulama Çalışması Başlattı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde havaların kurak gitmesi nedeniyle pancar tohumları filiz vermedi. Pancar üreticileri, ekili alanlarda yağmurlama sulama çalışması yaparak tohumların filizlenmesini sağlamaya çalışıyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde son günlerde havaların kurak gitmesi yüzünden ekimi yapılan pancar tohumlarının filiz vermemesi üzerine üreticiler ekili alanlarda yağmurlama sulama çalışması başlattı.

Yaklaşık 3 hafta önce ekimini yaptığı pancar tohumlarının henüz filiz vermediğini söyleyen Pancar üreticisi İsmail Şengül," Bu yıl yaklaşık 7 dekar alana pancar ekimi yaptım. Ancak yağmur yağmadığı için tohumlar filiz vermedi. Bunun üzerine pancar tohumlarının filizlenip topraktan çıkması için diğer üreticilerle birlikte ekili alanlarda yağmurlama sulama çalışması yapıyoruz. Bu da bizlere ek maddi külfet getiriyor" dedi.

Bu yıl ilçede 20 pancar üreticisi yaklaşık 500 dekar alana pancar ekim yaptı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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