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Hisarcık’ta dibe düşen elmalar ziyan olmuyor, doğal sirke oluyor

Hisarcık’ta dibe düşen elmalar ziyan olmuyor, doğal sirke oluyor
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde işçi emeklisi Hasan Soyugür, düşük fiyata satılan ağaç diplerine düşen elmalarını değerlendirerek doğal sirke yapıyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde işçi emeklisi Hasan Soyugür, düşük fiyata satılan ağaç diplerine düşen elmalarını değerlendirerek doğal sirke yapıyor.

Hasan Soyugür, elmaların çöpe gitmesi yerine sirkeye dönüştürülebileceğini söyledi. Hisarcık'ta çiftlik evinde yaşayan işçi emeklisi Hasan Soyugür, ağaçların dibine düşen elmaları toplayarak doğal sirke yapımında değerlendiriyor. Geçen yıl tüccara elma kurusunu son olarak 65 liradan sattığını belirten Hasan Soyugür, bu yıl elma kurusunun 35-40 liraya, dip elmasının ise yaklaşık 4 liraya kadar gerilediğini ifade etti. Fiyatların düşük olması nedeniyle ağaçların dibine düşen elmaları değerlendirmeye karar veren Hasan Soyugür, bu elmaları doğal sirkeye dönüştürüyor.

"15 günde doğal sirke oluyor"

Doğal sirke yapımının oldukça kolay olduğunu anlatan Hasan Soyugür, hazırladığı karışımın güneşte bekletilerek mayalandığını söyledi. Hasan Soyugür, "5 litrelik cam veya plastik bidona 1 kilogram elmayı soyup doğruyorum. Daha sonra mayalanması için bidonun içine biraz nohut, ekmek parçası, tuz, şeker ve 1 tatlı kaşığı bal ilave ediyorum. Hazırladığım karışımı güneşte bekletiyorum. Yaklaşık 15 gün içerisinde doğal sirke haline geliyor" dedi.

Hasan Soyugür, böylece ekonomik değeri düşük olan dip elmalarının da değerlendirilerek israfın önüne geçildiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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