Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kutluhallar köyü Karapınar Barajının Kasım ayında ihaleye çıkacağını duyurdu

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kutluhallar köyü Karapınar Barajının Kasım ayında ihaleye çıkacağı müjdesini verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya Kütahya'yı ziyaretinde Hisarcık ilçesinin taleplerini içeren dosyayı sunan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Bakanımıza, belediyemiz işletmesine aldığımız Hasanlar barajına ek proje yapılarak, ilçemiz Bağlaryanı ve Sudüşeği mevkilerinin tarımsal sulamaya açılması, ilçe merkezi tarım arazileri için 30 kilometrelik yeni sulama kanalı yapımı, Esire Termal Turizm Bölgesi için arazi devri başta olmak üzere birçok talebimizi ileterek destek sözü aldık. Kutluhallar köyü Karapınar Barajı Kasım ayında ihaleye çıkıyor. Yöremize hayırlı olsun. İlçemiz için önemli yatırımlara destek sözü veren bakanımıza, ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA