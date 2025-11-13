Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen OGM'ye ait yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının enkazına Senj yakınlarında ulaşıldığını, pilotun şehit olduğunu bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen OGM'ye ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun."