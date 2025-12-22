Haberler

Hindistan ve Yeni Zelanda, 2026'da imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması'nı sonuçlandırdı

Hindistan ve Yeni Zelanda, 9 ay süren müzakerelerin ardından serbest ticaret anlaşması konusunda uzlaşıya vardı. Anlaşma ile birlikte, tarifelerin düşürülmesi ve birçok sektörde iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Hindistan ve Yeni Zelanda, 9 ayı aşkın süredir yapılan görüşmeler sonucu, tarifelerin düşürüleceği, ürünler, hizmetler ve yatırımlarda işbirliğini genişletecek ve 2026'nın ilk çeyreğinde imzalanması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması'nın maddelerinde uzlaştı.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Yeni Zelanda hükümeti, Hindistan ile süt ve süt ürünleri alanında kısıtlı ancak çeşitli alanlarda fayda sağlayacak serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin sonuçlandığını doğruladı.

Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd McClay, gelecek yıl imzalanması planlanan anlaşmayla Hindistan'a ihracat ürünlerinin yüzde 95'inde tarifelerin azaltılması ya da kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hindistanlı mevkidaşı Narendra Modi ile müzakerelerin sonuçlanması üzerine telefonda görüştüklerini belirtti.

Hindistan'ın müzakerelerde yer alan yetkilisi Petal Dhillon da yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın 2026'nın ilk çeyreğinde imzalanmasının beklendiğini kaydetti.

Yeni Zelanda ve Hindistan'ın 9 ayı aşkın süredir üzerinde çalıştığı anlaşmayla ticarette sınırların ve tarifelerin hafifletilmesi, ürün, hizmet ve yatırım alanlarında iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

İsmi açıklanmayan yetkililer, anlaşma kapsamında Hindistan'ın tüm malları için Yeni Zelanda'ya sıfır tarife ile ihracat erişimi elde edeceğini, Wellington'un da Yeni Delhi'nin tarife kalemlerinin yaklaşık yüzde 70'i için gümrük vergisi indirimleri ve pazara erişim hakkı kazanacağını ve bunun aşamalı olarak ihracatının yüzde 95'ini kapsayacağını belirtti.

Anlaşmadan, Hindistan'daki tekstil, giyim, mühendislik ürünleri, deri ve ayakkabı ile deniz ürünleri sektörlerinin faydalanacağı, Yeni Zelanda'da ise bahçecilik, ahşap ihracatı, kömür ve koyun yünü gibi alanlarda çalışanların önemli kazançlar elde edeceği öngörülüyor.

Hindistan ile Yeni Zelanda, 10 yıllık aranın ardından Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinin yeniden başlatılacağını martta duyurmuştu.

İki ülke arasında 2011'den 2015'e kadar süren serbest ticaret görüşmeleri, ithal edilecek süt ve süt ürünlerinin yerel Hint üreticilerini olumsuz etkileyeceği yönündeki endişeler nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Ekonomi
