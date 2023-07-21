Hindistan ve Sri Lanka arasında enerji, ticaret ve kalkınma anlaşmaları imzalandı

Hindistan ve tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka arasında enerji, ticaret ve kalkınma anlaşmaları imzalandı. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticaretin artırılması hedefleniyor.

Hindistan ve tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka arasında enerji, ticaret ve kalkınma anlaşmaları imzalandı.

ANI News'in haberine göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe'yi başkent Yeni Delhi'de ağırladı.

İkili, teknoloji, yenilenebilir enerji, ticaret ve kalkınma gibi çeşitli alanlarda anlaşmalar imzaladı.

Modi ve Wickremesinghe, görüşmelerinin ardından basın açıklamasında bulundu.

Sri Lanka'nın her zaman önemli bir yere sahip olduğunu belirten Modi, iki ülkenin güvenlik çıkarları ve kalkınmalarının "bir olduğunu" söyledi.

Modi, tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka'nın her zaman yanında olduklarını vurguladı.

İki ülke arasındaki ticaret ve seyahati artırmak için Sri Lanka'ya feribot seferlerinin başlatılacağını kaydeden Modi, devlet başkanı olduktan sonra Hindistan'ı ilk kez ziyaret eden Wickremesinghe'yi seçim başarısından ötürü tebrik etti.

Wickremesinghe de Hindistan'ın gelişiminin komşu ülkelere ve bölgeye büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Sri Lanka'ya olan yardımlarından dolayı Hindistan'a teşekkür eden Wickremesinghe, ülkesinin "şüphesiz en zor zamanlarından birini yaşadığına" dikkati çekti.

Hindistan, Sri Lanka'ya 4 milyar dolardan fazla yardım sağlamıştı.

Sri Lanka, Dünya Bankasından 600 milyon dolar kredi almıştı

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka, 2022'de Dünya Bankasından 600 milyon dolar kredi almıştı.

Sri Lanka'nın Çin'e yaklaşık 7 milyar, Hindistan'a yaklaşık 1 milyar dolar borcunun olduğu biliniyor.

Şubatta her iki ülke de kredilerini yeniden yapılandırma konusunda anlaşarak Sri Lanka'ya geri ödemesi için daha fazla zaman tanımıştı.

IMF, martta Sri Lanka'ya yönelik Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) kapsamında 2,9 milyar dolarlık kurtarma paketini onaylamıştı.