Hindistan, Çin ve komşu ülkelere 2020'de getirilen yabancı yatırım kısıtlamalarını hafifletti

Hindistan, kara sınırı paylaştığı ülkelerden, özellikle Çin'den gelen doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki kısıtlamaları 6 yılın ardından hafifletme kararı aldı. Yeni düzenlemeye göre, belirli şartları sağlayan yatırımcılar hükümet onayı olmadan yatırım yapabilecek.

Hindistan, kara sınırı paylaştığı Çin ve diğer komşularına yönelik Doğrudan Yabancı Yatırım (FDI) kısıtlamalarını 6 yılın ardından hafifletme kararı aldı.

Hindistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, kabinenin, kara sınırı paylaşılan ülkelerden yatırımlara ilişkin yönergede yeni değişiklikleri kabul ettiği belirtildi.

Buna göre, 2020'de FDI kurallarına getirilen kısıtlamaların hafifletilmesiyle Çin'den yüzde 10'a kadar gerçek faydalanıcı olan yatırımcılar, hükümet onayı olmadan doğrudan yatırım yapabilecek.

Çin'in yanı sıra Hindistan'a kara sınırı olan Bangladeş, Pakistan, Nepal, Butan, Myanmar da benzeri şekilde hükümet onayı zorunluluğu olmadan aynı miktarda sahiplik payıyla doğrudan yatırım yapabilecek.

Hindistan'da, Kovid-19 salgını sırasında 2020'de komşu ülkelerden "fırsatı kollayan devralmaları" önlemek amacıyla yatırımlara hükümet onayı zorunluluğu getirilmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
