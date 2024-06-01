Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan'dan IBAN ile ödeme uyarısı: Bir suça karışmış olabilirsiniz

Mali Müşavir ve Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"BİR SUÇA KARIŞMIŞ OLABİLİRSİNİZ"

IBAN'a para yollarken dikkat edilmesini vurgulayan Fikriye Aslan, "Günümüzün ekonomik şartlarında birçok esnaf, kredi kartının yüksek komisyonlarını bahane ederek ve aldığınız hizmetin veya ürünün karşılığında nakit verirseniz belli bir indirim yapacağını söyleyerek IBAN hesabına para gönderilmesini sıkça talep eder oldu. IBAN'ına para yolladığımız kişinin o kişi olduğunu bilmiyoruz. Size söylediği IBAN numarasında gerçekten hizmeti aldığınız ya da ürünü aldığınız kişinin olup olmadığını bilmiyorsunuz. Örneğin bir kuaföre gittiniz, hizmetinizi aldınız 1000 TL'yi 900 TL'ye IBAN ile ödeme şeklinde veriyorsunuz. Siz kuaförünüzün kimliğine bakmıyorsunuz. Genelde elinizde telefon size verilen IBAN numarasına para yolluyorsunuz. İşte tehlike burada başlıyor. Bir suçlamayla karşılaşabilirsiniz. Bir olayın içinde yer alabilirsiniz. Taşıdığınız riskler çok fazla." dedi.