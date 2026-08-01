Haberler

Hijyenik olmayan soğuk gıdalar çocuklarda bağırsak enfeksiyonuna neden olabilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak: "Aileler yaz aylarında çocuklarına tükettirecekleri ürünlerin güvenilir markalara ait olmasına, hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanmasına ve uygun koşullarda muhafaza edilmesine özen göstermeli"

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, hijyenik koşullarda üretilmeyen veya soğuk zinciri bozulan dondurma, meyveli buz ve soğuk içeceklerin çocuklarda bağırsak enfeksiyonuna neden olabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bayrak, yaz aylarında çocukların serinlemek amacıyla sıklıkla tükettiği soğuk gıdaların güvenilir koşullarda üretilip uygun şekilde muhafaza edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Soğuk yiyecek ve içeceklerin tamamen yasaklanmasının gerekmediğini aktaran Bayrak, ancak aşırı tüketimden kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Bayrak, "Özellikle hijyenik olmayan koşullarda hazırlanan ürünler, yaz aylarında sık gördüğümüz bağırsak enfeksiyonlarının en önemli nedenleri arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Dondurulmuş gıdaların çözüldükten sonra yeniden dondurulmasının bakteri yükünü artırdığına dikkati çeken Bayrak, özellikle dondurma ve meyveli buz gibi ürünlerin uygun sıcaklıkta saklanmasının gerektiğini belirtti.

Bayrak, yaz döneminde bu ürünlere bağlı ishal vakalarında artış gözlendiğini aktararak, "Bazı çocuklarımızı sıvı kaybı nedeniyle hastaneye yatırmak ve damar yoluyla tedavi etmek zorunda kalabiliyoruz. Bu nedenle ailelerin ürünlerin saklanma koşullarına dikkat etmesi büyük önem taşıyor." uyarısında bulundu.

Kaynağı belli olmayan ve merdiven altı üretimlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Bayrak, şu tavsiyelerde bulundu:

"Kaynağı belli olmayan ürünlerde hijyen sorunlarının yanı sıra katkı ve koruyucu maddeler de çocuk sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Bu maddeler mide ve bağırsak sistemi başta olmak üzere karaciğer üzerinde de olumsuz etkilere neden olabiliyor. Aileler özellikle yaz aylarında çocuklarına tükettirecekleri ürünlerin güvenilir markalara ait olmasına, hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanmasına ve uygun koşullarda muhafaza edilmesine özen göstermeli."

Kaynak: AA
Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor

Günlerdir konuşulan iddia bugün gerçeğe dönüşüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

44 yıldır ülkeyi yöneten Kamerun Cumhurbaşkanı Biya sırra kadem bastı

44 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı sırra kadem bastı
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği

Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
Türkiye'yi sarsan 2 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı Biri bebekti

Türkiye'yi sarsan 2 faili meçhul daha aydınlatıldı! Biri bebekti
Bu nasıl bir teklif? Gönderilen mesaj fitness eğitmenini şoke etti

Bu nasıl bir teklif? Gönderilen mesaj fitness eğitmenini şoke etti
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor

"En sona bırakacağız" demişti! Tarihi operasyon için dünya alarmda
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı

Dev zincir market en büyük rakiplerinden birine satıldı

Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti

Kızın ailesi saldırdı, polis eşliğinde nikah kıydılar