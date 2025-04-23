Hibrit Enginar Hasadı İçin Tarla Günü Etkinliği Düzenlendi

Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında Ula'nın Akçapınar Mahallesinde üretimi başlanan Hibdir Enginar üretiminin hasadı nedeniyle 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından enginar üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla 21 üreticiye, 70 dekar alanda, yüzde 75 hibeli 46 bin 456 adet enginar fidesi desteği sağladı. Enginar üretimiyle hem üretim deseni çeşitlendiriliyor, hem de üreticilere yeni gelir kapısı açılıyor. Üreticiler, 12 ay boyunca aralıksız olarak enginar üretimi yaparak hem aile ekonomilerine katkı sağlıyor, hem de sağlıklı ürünlerle sofralara değer katıyor.

Sağlık deposu enginar üretiminin arttırılmasına yönelik Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akçapınar Mahallesinde düzenlenen 'Hibrit Enginar Hasadı Tarla Günü' etkinliğine Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar da katıldı. - MUĞLA