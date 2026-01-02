Hepsiburada 2025 yılının alışveriş eğilimlerini paylaştı

Hepsiburada, 2025 yılı boyunca platformunda gerçekleşen milyonlarca siparişi analiz ederek Türkiye'deki alışveriş alışkanlıklarına ilişkin verilerini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca teknoloji, giyim ve küçük ev aletleri kategorileri kullanıcıların alışverişlerinde öne çıktı.

Teknoloji kategorisinde cep telefonu, tablet ve oyun konsolu en çok ilgi gören ürünler olurken, küçük ev aletlerinde robot süpürge, espresso makinesi ve bu yılın dikkat çeken ürünü halı yıkama makineleri tercih edildi.

Giyimde blazer ceket, gömlek ve çorap, kozmetikte ise nemlendirici krem, maskara ve güneş kremi en çok sipariş edilen ürünler arasında yer aldı.

Platformdaki arama davranışları incelendiğinde, marka bazında Stanley, Apple, Dyson, Fissler, Lego ve adidas öne çıktı. Ürün bazında ise klima, tablet, cep telefonu, robot süpürge, televizyon ve erkek spor ayakkabı en çok arananlar listesine girdi. Verilen siparişlerin yüzde 82'si iş ortakları tarafından karşılandı.

En yoğun alışveriş kasım ayında yapıldı

Platform üzerinden en fazla alışveriş yapan iller, üç büyük ilin ardından Bursa, Kocaeli ve Antalya oldu. Satış hacmi bakımından ise Kocaeli, Çorum ve Bursa öne çıktı.

En yüksek sipariş hacmi kasım ayında gerçekleşirken, bu ayı ekim ve eylül takip etti. Kullanıcılar alışverişlerini ağırlıklı olarak 20.00-23.00 saatleri arasında yaptı. Yılın en çok sipariş verilen günü 11 Kasım olurken, haftalık ortalamada pazartesi günü öne çıktı. 2025 yılının ilk siparişi İstanbul'dan verilen kadın cüzdanı oldu.

Hepsiburada Premium üyeleri, 2025 yılındaki tüm siparişlerin yüzde 70'ini oluşturdu. Diğer kullanıcılara kıyasla yüzde 68 daha sık alışveriş yapan Premium üyeler, yıl boyunca toplam 4 milyar liranın üzerinde tasarruf sağladı. Bu üyelerin favori kategorileri sağlık ve güzellik, giyim ve temel tüketim oldu.

HepsiJET, yıl boyunca yaklaşık 120 milyon kargoyu sahiplerine ulaştırdı. Bir günde en fazla 735 bin sipariş teslim edilirken, yılın en hızlı teslimatı 39 dakikada tamamlandı.